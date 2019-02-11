Аэропорт площадью 8 тысяч квадратных метров может появиться в Барнауле

Министерство транспорта Алтайского края и руководство авиапредприятия «Алтай» представило проект будущего аэропорта имени Германа Титова, который может появиться в Барнауле.

На данный момент есть два варианта, как может выглядеть будущий аэропорт. По предварительным данным, реконструкция может обойтись собственникам в 2,4 миллиарда рублей, но сумма не окончательная, а по времени займет порядка пяти лет. Однако при этом точные даты начала работ и, соответственно, окончания, не называются.

- Если мы в этом году, как и планировали, займемся проектированием, на это потребуется минимум десять месяцев. Примерно год уйдет на проектирование и от 3 до 3,5 лет – на строительство. То есть до ввода объекта в эксплуатацию пройдет не менее 4,5 лет, – подсчитал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Пристройка для местных

По задумке, в новом здании должны разместиться два терминала – международный и для внутренних авиалиний. Общая площадь составит восемь тысяч квадратных метров. При этом тех пассажиров, которые будут улетать и прилетать из других стран, разместят в нынешнем помещении аэровокзала, а для местных построят новое помещение. Оно будет примыкать к старому.

Стоит отметить, что потребность в модернизации воздушного порта возникла давно. За последние годы пассажиропоток значительно вырос – с 300 до 500 тысяч человек в год. То, что вокзал востребован – об этом говорят забитые залы, особенно в утренние часы, когда с небольшой разницей во времени из Барнаула отправляются три рейса на Москву. Элементарно не хватает мест для сидений в зале ожидания, а уж в «накопителе» тем более. Да и в зале прилета инфраструктура явно не лучшая – встречающие ютятся в маленьком помещении. Из-за этого многие порой вынуждены ждать своих близких на улице, даже в зимнюю стужу. Не самый приятный момент для аэропорта, носящего гордое название «международный».

Фото: пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края

Главное – внешний вид

В самых ближайших планах собственников объекта – определиться с вариантом внешнего вида и технической начинкой. Только после этого начнутся обсуждения и согласования с Госглавэкспертизой. Далее начнется этап подписаний договоров.

- Необходимо учесть все риски и затраты, которые понесут собственники. Возможно, будет изменено соотношение долей в уставном капитале или выполнена дополнительная эмиссия. Инвестиционное соглашение также будет проходить общественные обсуждения и правовые экспертизы, – дополнил Дементьев.