В Барнауле Децла закидали бутылками?

Сегодня, 3 февраля, умер Децл. Это произошло в Ижевске после концерта в кафе (на дне рождения у предпринимателя). Предварительная причина - остановка сердца. Кириллу Толмацкому было всего 35 лет.

В начале двухтысячных Децл был неимоверно популярен. Говорят, однажды выступал и в Барнауле. Свидетельство тому – комментарий жительницы города Ольги Адушевой, опубликованный в 2001 году в «Экспресс-газете». Тогда в издании вышла серия статей о рэп-исполнителе и его отце явно негативного характера.

«Это просто возмутительно, что в вашей газете пишут про Децла! Нельзя так оскорблять человека. Да, возможно, у его отца есть деньги. И что из этого?! Я считаю, что никто не имеет права запрещать ему петь. Мне неприятно это говорить, но наш город — дикий: на концерте Децла закидали бутылками. Ну кто же так делает?!» - написала горожанка.

Другой информации на просторах интернета о выступлении Децла в Барнауле нет. Да и в начале 2000-ных мало кто ее мог опубликовать - тогда интернетом в краевом центре пользовались единицы. Ирина Лаптева, организатор концертов звезд в Барнауле, не припоминает, чтобы Кирилл выступал в нашем городе, но вспоминает одну неприятную историю:

- Как мне рассказывали, Децлу уже выплатили гонорар за выступление, но он не смог добраться в Барнаул из Иркутска из-за плохой погоды. Группа села в самолет и улетела в Москву. Барнаульские ребята обращались ко мне за помощью, чтобы вернуть гонорар. Я просто дала им контакты тех, кто может помочь в этой ситации. И на этом все. Чем закончилась история - не знаю.

Возможно, что Децлу все же удалось добраться до Барнаула в другой раз.

Российский рэп и хип-хоп исполнитель Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Его отец - известный продюсер Александр Толмацкий, основатель компании "Медиастар". В юношеские годы Кирилл занимался в школе брейк-данса, где и получил прозвище "Децл" из-за своего маленького роста. Впервые выступил на сцене в 1999 году в ходе фестиваля Adidas StreetBall Challenge. Песня "Пятница", которую он тогда исполнил, принесла ему успех.

Первый альбом Децла "Кто? ты" вышел в 2000 году. Этот диск принес Кириллу премию "Record 2000" в номинации "Дебют года". Клипы на такие песни этого альбома, как "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь", долгое время занимали лидирующие позиции в отечественных чартах. Последний альбом Толмацкого - "Неважно, кто там у руля" - вышел в ноябре прошлого года.

О смерти Кирилла первым сообщил его отец Александр Толмацкий в своем Facebook. У певца остались жена и 13-летний сын.

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