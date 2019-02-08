В лесах Алтайского края начали ловить нарушителей закона о валежнике

Казалось бы, разрешили людям валежник в лесу собирать, и ведь красота! Сельским жителям и дачникам – бесплатные дрова, и какая-никакая санитарная очистка леса. Между тем, в этой истории не все так радужно, как может показаться на первый взгляд.

Везде свои порядки

Собирать валежник в лесу разрешает федеральное законодательство, но здесь работает принцип – в каждой избушке свои погремушки. Есть регионы, где уже местные законодатели разрешили собирать палки до полутора метров длинной и не сантиметром больше. Где-то для заготовки валежника категорически запретили использовать не только технику, но и обычные инструменты, например, топор или пилу. А теперь представьте себе сельского мужика, который тащит домой давно упавшее бревно на плече. Кому-то это может показаться смешным, но не людям, для которых этот закон разрабатывали.

В Алтайском крае в этом отношении все куда проще. Как пояснил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского краевого Засобрания Сергей Серов, с 1 января 2019 года валежник в регионе можно заготавливать бесплатно, круглогодично, за исключением режима ЧС, для домашних целей. На этом делается особый акцент. Если кто-то решил, что на сборе валежника можно построить доходный бизнес, закон это категорически запрещает.

– К валежнику относятся лежащие на поверхности земли остатки стволов, деревьев, сучьев. Если дерево сухое, но оно стоит на корню, его нельзя заготавливать на дрова без специального разрешения. Также к валежнику не относится так называемая «зеленка», это деревья, которые только что повалило ветром. Эта древесина считается деловой. Если человек заготавливает на дрова старое упавшее дерево, он обязан забрать все сучки и ветки от него. Каких-либо ограничений по использованию инструментов и техники для заготовки валежника у нас нет, – пояснил Сергей Серов.

Он же добавил, что в алтайских лесах запрещается собирать порубочные остатки в местах заготовки древесины.

Зеленый свет для черных лесорубов

Закон о валежнике заранее вызывал опасения у чиновников регионального управления лесами в плане того, что он откроет беспрепятственный доступ в леса для черных лесорубов. Времени прошло немного, а в крае уже ловят нарушителей.

– Только в этом году у нас уже четыре случая было, когда мы ловили тех, кто незаконно заготавливал сухостойные деревья. Этим нарушителям были выписаны штрафы по тысяче рублей, – рассказал начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Павловскому лесничеству Владимир Ляпкало.

Также в этом году на незаконной заготовке дров поймали воришек в Тюменцевском районе.

– Мы предвидели, что вступление в силу закона о валежнике, повлечет возможный рост нарушений, связанных с хищением сухостойной и ветровальной древесины. Те, кто этим промышляет, видят, что разрешение сбора валежника открывает им доступ в лес, но только они заготавливают древесину в коммерческих целях. Наша задача – предотвратить такой сценарий. Совместно с органами местного самоуправления мы такую работу ведем, – прокомментировал замначальника управления лесами Алтайского края Андрей Стрелковский.

Собеседник пояснил, что уголовная ответственность за самовольную заготовку сухостойной древесины наступает, если ущерб составляет 2,5 тысячи рублей и выше. По действующим стандартам ущерб за 1 кубометр древесины составляет 300 рублей. Арифметика очень простая. Везет черный лесоруб восемь кубических метров сухостоя, общий ущерб – 2400 рублей. Под «уголовку» он не попадает, а максимальный штраф за это – 3 тысячи рублей. При этом законодательство не предусматривает повышенные санкции для рецидивистов. Выходит, что сухостой воруют, не особо опасаясь за последствия.

А нужен ли этот валежник?

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин считает, что закон о валежнике полезный, но как он будет работать на деле, можно будет оценить позднее.

– Сейчас зима на дворе. В лес не зайдешь. Вполне возможно, что уже весной люди начнут заготавливать валежник для собственных нужд. Могу сказать, что народ активно интересуется этой темой, уже несколько раз объяснял людям, что относится к валежнику, что нет, – говорит Олег Боронин.

Есть на этот счет и противоположное мнение.

Житель Каменского района Андрей Мещеряков считает, что сбор валежника так же, как и покупка дров, вылезет в копеечку:

– Сейчас у нас кубометр колотых березовых дров стоит полторы тысячи, дорого, не спорю. Но не дешевле получится ехать в лес самому. Траты на бензин посчитайте, и сколько ты там этих веток упавших напилишь? Как покупали люди дрова, так и будут покупать.