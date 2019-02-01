Смотрю и плачу: барнаульцы получили квитанции с заоблачными суммами

Жители Барнаула, получившие квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за январь 2019 года, были "немного" удивлены цифрами, несмотря на то, что о повышении предупреждали. Дело в том, что у многих горожан сумма выросла на 1-1,5 тысячи рублей.

В администрации города разъяснили, почему увеличилась сумма за ЖКХ:

- Во-первых, связано это с увеличением коммунальных услуг на 1,7% с началом 2019 года. Через пять месяцев – с 1 июля – произойдет еще одно повышение, но уже на 2,4%. Все это напрямую связано с ростом НДС с 18 до 20%.

- Так как показания счетчиков в декабре мы отправляли на несколько дней раньше стандартных сроков, то январская платежка «захватила» самый конец последнего месяца 2018 года.

- Россияне отдыхали с 30 декабря до 8 января. Так как большинство этих дней были морозными, большинство проводило время перед компьютером или телевизором, вследствие чего увеличилось количество потребляемой электроэнергии.

- В среднем на 6,6% увеличился с 1 января размер взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Теперь платить приходится от 5,26 до 6,45 рублей за квадратный метр для различных категорий домов.

- Подросла и сумма для нанимателей жилых помещений (по договорам социального найма и найма жилых помещений государственного или муниципального фонда). Тариф впредь составляет от 7,61 до 11,41 рублей за квадратный метр.

- В квитанции с нового года появилась строка «обращение с твердыми коммунальными отходами». За вывоз отходов самого распространенного четвертого класса опасности теперь придется платить 67,95 рубля с человека, за отходы пятого класса опасности - 61,25 рубля с человека.

По данным администрации, за счет тарифных изменений рост платы в стандартной квартире по сравнению с декабрьской квитанцией не превышает в среднем 300 рублей. Однако в социальных сетях барнаульцы наперебой обсуждают, что сумма выросла не на 300, и даже не на 500 рублей.

- Мне выставили 3900 за отопление в квартире в 60 «квадратов». В прошлом месяце было 3300 рублей.

- У нас по отоплению квитанция за январь дороже на 800 рублей – 3300 рублей за «трешку», общая сумма 5900.

- Общая сумма - 6250 рублей за 63 кв.м. (трешка, 121-й серии). Счетчиков нет никаких, даже на воду. Прошлогодняя на 900 рублей меньше.

- В прошлом месяце 4300 рублей было, а в этом 7200 рублей за «двушку» 43 кв.м.

- За отопление 3700 рублей в январе, «двушка» 49 кв.и. За декабрь было 2700, а в прошлогодней квитанции за январь отопление вышло в 2300 рублей.

- Трешка, 81 «квадрат», на пересечении улиц Лазурная и Балтийская. Вышло за январь 7200 вместе со светом, максимум всегда было 5600 рублей.

- У меня за «двушку» 45 кв.м. вышло 5400 за отопление, за декабрь было 4200 рублей.

- 4017 рублей за отопление! Трехкомнатная квартира 66 кв.м. на улице Солнечная поляна. Я в слезах.

- Принесли квитанцию - почти 7 тысяч рублей! Раньше я платила максимум 5 тысяч!

- За двушку (50 кв.м.) на Власихинской в декабре прошлого года я заплатила 4500 рублей за коммунальные платежи, за январь пришла квитанция на 5400. Сижу, смотрю и плачу.

- Квартира 62 кв.м., отопление 4950, что на 1400 больше, чем за декабрь. Суммарно, со всеми счетчиками и экономией на воде - коммуналка на семью из 4-х человек первый раз вышла за пределы 9 т.р.

Куда пожаловаться?

Администрация Железнодорожного района: 62-56-32

Администрация Индустриального района: 47-50-91

Администрация Ленинского района: 54-74-14

Администрация Октябрьского района: 24-35-15

Администрация Центрального района: 63-15-34

Также можно обратиться в общественную приемную «ЖКХ-Контроль» (проспект Ленина, 41, кабинет 111; телефоны: 8 (3852) 36-91-91 и 8-800-100-43-20) и комитет ЖКХ администрации Барнаула (по адресу: улица Гоголя,48, тел: 8 (3852) 370-501)