2019-02-01T13:29:26+03:00
Общество

Священники разных конфессий собрались за круглым столом в Барнауле

Семинар провела представитель Минюста РФ в Алтайском крае Татьяна Решетникова
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Фото Дмитрия АксеноваФото Дмитрия Аксенова
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Часто ли вы видели за одним столом священников из баптистской, пятидесятнической православной, католической и лютеранской церквей?! Наверняка, нет! Но именно такой широтой конфессиональной палитры характеризовалось мероприятие, состоявшееся 31-го января в Барнауле. Это был семинар для священнослужителей из церквей Алтая, который проводила начальник отдела по делам некоммерческих организаций Минюста РФ в Алтайском крае Татьяна Решетникова.

Фото Дмитрия Аксенова

Фото Дмитрия Аксенова

Подобные встречи имели место и раньше, но по приглашению краевого Минюста и на предлагаемой им площадке. На этот раз инициаторами и организаторами семинара выступили сами священнослужители. И местом проведения стало здание одной из барнаульских пятидесятнических церквей. Одна из целей семинара была продиктована взаимным желанием священников и Татьяны Решетниковой познакомиться в связи с её недавним назначением на должность начальника отдела. В семинаре участвовала также главный специалист-эксперт этого отдела Эвелина Прокопьева. По сведениям Минюста, в крае зарегистрировано 389 религиозных организаций, среди которых подавляющее большинство относятся к различным течениям христианской конфессии.

Около сорока священников съехались из трёх десятков городов и сёл края. Они представляли несколько различных течений в христианстве. Такое конфессиональное разнообразие в определённом смысле уникально: за одним столом, ставшим поистине «круглым», сидели столь разные, на привычный взгляд, церковные служители. У каждой из их церквей есть отличительные особенности в учении и в богослужебной практике. Даже в облачении священников усматривались эти различия: одни были одеты в рясу, другие в строгие костюмы, третьи в т.н. священнические колоратки с белым «горлышком».

Фото Дмитрия Аксенова

Фото Дмитрия Аксенова

Но в этот день различия не помешали священникам собраться вместе, принимая друг друга с уважением и здравой толерантностью. Поэтому одним из важных итогов встречи был ещё и сильный миротворческий импульс для устранения межконфессиональной напряжённости, а также для возможного межцерковного общения и сотрудничества в будущем. Оказывается, можно позволить друг другу быть разными, но при этом сидеть за одним столом ради общего дела. Пусть на дворе ещё зима, но во взаимоотношениях уже оттепель!

Сергей Потапов, пастор церкви «Новая Жизнь» г. Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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