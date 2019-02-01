Барнаульский автовокзал отменил десятки рейсов из-за холодов
Барнаульский автовокзал отменил десятки рейсов из-за холодов, которые сковали Алтайский край. В ночь на 2 февраля температура в некоторых районах опустится до - 45 градусов.
Список отмененных автобусов из Барнаула в:
- Новосибирск, Чемал и Рубцовск на 14:40;
- Красноярск на 15:00;
- Завьялово на 15:05;
- Речкуново и Новосибирск на 15:40;
- Староалейское и Топчиха на 16:15;
- Залесово на 16:25;
- Малиновое Озеро на 16:40;
- Петропавловское на 17:40;
- Краснодарское на 18:00;
- Рубцовск на 18:05;
- Ключи на 18:25;
- Усть-Калманка на 18:40;
- Усть-Пристань на 19:00;
- Новообинцево на 19:05;
- Тальменка на 19:10;
- Косиха на 19:25;
- Усть-Каменогорск на 20:10;
- Томск на 21:20;
- Кемерово на 21:40;
- Новокузнецк на 21:20.
Те, кто уже приобрел билеты, могут их поменять или сдать. Узнать дополнительную информацию можно по телефону справочной службы автовокзала: 8 (3852) 61-79-79.
В аэропорте никаких задержек рейсов нет – все самолеты взлетают и садятся согласно расписанию. Так же ничего не изменилось в движении поездов. В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю сообщили, что пока перекрытых трасс в регионе нет. Не исключено, что движение на некоторых участках ограничат, если мороз будет сопровождаться метелью.
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ИСТОЧНИК KP.RU