Барнаульский автовокзал отменил десятки рейсов из-за холодов, которые сковали Алтайский край. В ночь на 2 февраля температура в некоторых районах опустится до - 45 градусов.

Список отмененных автобусов из Барнаула в:

- Новосибирск, Чемал и Рубцовск на 14:40;

- Красноярск на 15:00;

- Завьялово на 15:05;

- Речкуново и Новосибирск на 15:40;

- Староалейское и Топчиха на 16:15;

- Залесово на 16:25;

- Малиновое Озеро на 16:40;

- Петропавловское на 17:40;

- Краснодарское на 18:00;

- Рубцовск на 18:05;

- Ключи на 18:25;

- Усть-Калманка на 18:40;

- Усть-Пристань на 19:00;

- Новообинцево на 19:05;

- Тальменка на 19:10;

- Косиха на 19:25;

- Усть-Каменогорск на 20:10;

- Томск на 21:20;

- Кемерово на 21:40;

- Новокузнецк на 21:20.

Те, кто уже приобрел билеты, могут их поменять или сдать. Узнать дополнительную информацию можно по телефону справочной службы автовокзала: 8 (3852) 61-79-79.

В аэропорте никаких задержек рейсов нет – все самолеты взлетают и садятся согласно расписанию. Так же ничего не изменилось в движении поездов. В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю сообщили, что пока перекрытых трасс в регионе нет. Не исключено, что движение на некоторых участках ограничат, если мороз будет сопровождаться метелью.

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