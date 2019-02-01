До -45 градусов: Алтай сковали лютые морозы

Алтайский край находится во власти холодного циклона – синоптики обещают, что в ближайшие дни температура в некоторых районах опустится до -45 градусов. Возможно, что самая морозная ночь 2019 года будет с 1 на 2 февраля.

Морозно и ветрено

Сегодня, 1 февраля, по Алтайскому краю столбик термометра показывает -25…-30 градусов. В южных районах местами -15, но с похолоданием в течение дня. Там же метель и снег. Порывы северного ветра достигают 11-16 метров в секунду. В Барнауле -27…-29 градусов, без осадков, но с ветром 5-10 метров в секунду.

В ночь на 2 февраля будет очень морозно – синоптики передают, что в некоторых районах Алтайского края столбик термометра опустится до -45 градусов! Отметим, что рекорд абсолютного минимума температуры воздуха в регионе был зафиксировали в 1938 году в Волчихе. Тогда столбик термометра опустился до -55 градусов! Страшно представить, как люди пережили такой холод.

В большинстве районов края в предстоящую ночь термометр покажет -35…-40 градусов. В Барнауле ночная температура опустится до -39…-41 градуса. Кстати, рекорд краевой столицы установлен в 1931 году, когда градусник показал -52 градуса. Завтра днем в Барнауле ожидается -28…-30 градусов, по региону -27…-32, в южных районах -19…-24 градусов.

В воскресенье и понедельник температура немного поднимется, однако, уже во вторник ожидается еще одна волна холода с морозами до -40…-45 градусов.

Защититься от морозов

Спасатели советуют при таких морозах не выезжать за пределы населенных пунктов. Лучше перенести поездку на более теплые дни. Важно, чтобы бензобак был полный, а в багажнике находились огнетушитель, аптечка, топор, лопата, запасное колесо, домкрат, буксировочный трос и провода для «прикуривания».

Дорожные организации, которые работают на федеральных трассах Алтайского края Р-256 и А-322, переведены в режим повышенной готовности, они круглосуточно патрулируют дороги. Дежурные бригады проводят мониторинг федеральной сети дорог каждые два-три часа, на линии работает 12 автомобилей. Кроме того, на случай возникновения нештатных ситуаций приведена в готовность специализированная дорожная техника.

Важно позаботиться и о себе в такие холода. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже -20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь многослойно - как «капуста».

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