2019-02-01T10:36:19+03:00
Общество

Обругавшая матом в Instagram полицейского: Я провела в участке 8 часов – конечно, я вспылила!

На 19-летнюю жительницу Барнаула завели уголовное дело за оскорбление представителя власти
Иван ОЛЕКСЮК
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Кристина КирееваКристина КирееваФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Жительница Барнаула предстанет перед судом за оскорбление полицейского. Она нелестно отозвалась о нем, используя матерные слова в своем Инстаграме. Изначально 19-летнюю Кристину Кирееву вызвали в отделение полиции для проверки по заявлению о краже денег из кассы магазина.

- Ко мне домой пришли оперативники, я лежала с температурой, - рассказала «КП» Кристина Киреева. - Сообщили, что подозреваюсь в преступлении и надо дать объяснение. В отделении прямо с порога начали на меня давить, мол, тебе 19 лет, воровка, у тебя будет уголовная судимость, жизнь будет кончена, никуда на работу не возьмут. В общем, они надавили, и я во всем созналась.

По словам девушки, она работала в магазине «Вэйп империя». Начальник обещал устроить официально, оформить трудовую книжку, но через два месяца ее уволили, обвинив в краже. Девушка уверяет, что ничего такого не делала, поэтому, посчитав, что правда на ее стороне, пришла в магазин и взяла из кассы около 4,5 тыс. рублей – по сути, намного меньше обещанной зарплаты. Хозяин магазина написал на нее заявление.

В дальнейшем девушка снова приезжала в полицию.

- Вызвали в отделение, снова давили. Начинаю объяснять, что я взяла свои деньги и то меньшую часть. Следователь силой отобрал у меня телефон, при этом раздался какой-то треск. Потом посадил меня в клетку. Я провела в отделении больше 8 часов. Без воды, у меня не было с собой никаких таблеток, хотя я по-прежнему себя плохо чувствовала. Конечно, я вспылила. Придя домой, я записала сториз в Инстаграме, где высказала свое недовольство, назвала имя сотрудника и оскорбила его матерными словами, - поделилась девушка.

Видео увидели полицейские и решили наказать 19-летнюю девушку, возбудив уголовное дело.

- Уголовное дело возбудили по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей», - сообщает краевая прокуратура.

Дело передано в суд, в ближайшее время его рассмотрит мировой судья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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