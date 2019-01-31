Алтайские врачи провели уникальную операцию на мозге: за одну операцию они удалили опухоль и аневризму

Алтайские врачи спасли жизнь 66-летней пенсионерке из Бийска, проведя ей уникальную операцию на головном мозге. За одну операцию они удалили опухоль и аневризму.

- У пациентки было выявлено две самостоятельные патологии, каждая из которых в отдельности представляет серьезное заболевание и требует оперативного лечения с применением высоких технологий. Подобное сочетание заболеваний по данным литературы встречается крайне редко и описанные в России случаи двух операций в одной единичны, - рассказал заведующий отделением нейрохирургии КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Дмитрий Долженко.

Пациентку скоро выпишут. Фото: Краевой Минздрав

- Врачи решили оперировать. Была сформирована операционная бригада в составе нейрохирургов Андрея Чупина, Станислава Галашевича и Владимира Зеленина. Первым этапом была выключена из кровообращения аневризма путем клипирования, проходимость сосудов и выключение из кровотока аневризмы оценивались специальным датчиком, а затем была удалена опухоль, - сообщает краевой Минздрав.

Операционная бригада. Фото: Краевой Минздрав

Операция длилась восемь часов, все закончилось благополучно.

- Я очень благодарна врачам, которые спасли мне жизнь. Раньше мне было постоянно плохо, у меня кружилась голова, ходила, только держась за стенку, и даже боялась спать, а теперь я снова ощущаю себя нормальным человеком, - поделилась Анна Попова.

В ближайшие дни ее выпишут домой, и она вернется к своей прежней жизни.