50 тысяч за 50 рублей: какие купюры помогут озолотиться жителям Алтайского края

После новости о том, что барнаулец продает необычную купюру 200 рублей за 1,5 миллиона, в интернете появились и другие предложения приобрести банкноты за кругленькую сумму денег. Мы собрали самые интересные предложения жителей Алтайского края.

Так, жительница Барнаула выставила на продажу купюру 50 рублей. За красивый, по ее словам, номер – СН 0300300 – она просит 6 тысяч рублей.

За красивый номер горожанка просит 6 тысяч рублей.Фото: Avito.ru

Еще один барнаулец продает купюру номиналом 100 рублей модификации 2001 года. Просит он за банкноту 500 рублей, но при этом уточняет в объявлении, что ее цена на рынке до 3 тысяч. При этом, он готов на торг.

А за такую купюру, по словам продавца, цена на рынке доходит до 3 тысяч рублей.Фото: Avito.ru

А вот другой продавец на торг не готов, поэтому предлагает свою банкноту 500 рублей за 1 тысячу рублей. Кроме того, что модификация купюры 2010 года и она в отличном состоянии, хотя ничего примечательного в ней нет.

Не хотите 500 рублей за 1 тысячу?Фото: Avito.ru

Пять тысяч рублей за банкноту в 200 рублей просит житель Алейска. На конце номера у банкноты цифры 6999.

А 200 рублей за 5 тысяч?Фото: Avito.ru

А сейчас начнется подборка купюр с интересными номерами. Так, барнаулец продает банкноту 1 тысяча с номером 4444455 за 2,5 тысячи рублей, либо меняет на фототехнику и оптику советского периода.

За номер 4444455 просят 2,5 тысячи рублей.Фото: Avito.ru

А за 50 тысяч рублей можно купить банкноту 50 рублей с номером 7278727.

За 50 тысяч рублей можно купить банкноту 50 рублей с номером 7278727Фото: Avito.ru

За 50 тысяч рублей можно себе в коллекцию приобрести и банкноту 1 тысяча рублей с номером 5555855.

Банкнота с интересным номером 5555855.Фото: Avito.ru

За 14 тысяч можно купить банкноту 1 тысяча рублей с интересным номером – 9999999.

А какой здесь красивый номер - 9999999.Фото: Avito.ru

Загляните в свой кошелек - не исключено, что там лежит не 100 рублей, а настоящее сокровище. Как говорится, есть товар - будет и купец!