2019-01-31T12:10:43+03:00
Происшествия

Барнаулец, расстрелявший квартирантов: «Жена упрекнула меня в бездействии и я психанул»

В итоге мужчину осудили на 11 лет
Марина КОЧНЕВА
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Олег МочаловОлег МочаловФото: из личного архива героя(ев) публикации
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На днях вступил в законную силу приговор «стрелку», разобравшемуся с квартирантами с помощью автомата Калашникова.

Судя по материалам уголовного дела, 57-летний Олег Мочалов рьяно откликнулся на просьбу бывшей жены Татьяны. В октябре позапрошлого года та позвонила ему с плачем, просила разобраться с квартирантами, которые отказываются платить за квартиру и ведут себя вызывающе.

Барнаулец расстрелял трех человек.

Обнаглевшие квартиранты

В квартире, которая досталась супруге по наследству, жила молодая семья с двумя маленькими детьми. Татьяна рассказала, ей не платят за аренду уже два месяца, что звонят соседи, жалуются на шумных квартирантов, что она сама попыталась поговорить с ними, но квартиросъемщик Вячеслав по прозвищу «зверь» стал кричать на нее, угрожать, что теперь это его квартира.

Соседи на суде подтвердили, что в арендуемой квартире часто был пьяный гвалт, что они действительно не раз звонили хозяйке с просьбой утихомирить постояльцев. Даже подтверждали, что слышали, как за стеной Вячеслав по телефону хозяйку оскорблял.

По словам осужденного Мочалова, сначала он ответил жене отказом, мол сама заселяла кого попало в свое жилье - сама и разбирайся. Но на следующий день та позвонила ему снова, в сердцах выпалила, что он не способен защитить квартиру, которую они хотели отдать дочери, не способен защитить собственную дочь, у которой отбирают квартиру.

Психанул

Эти слова, как он признался потом следователю Следственного комитета по краю, задели его и не давали покоя. В конце концов, он «психанул» и решил разобраться с обидчиками бывшей супруги.

К пятиэтажке на улице 40 лет Октября мужчина пришел, вооруженный до зубов. В спортивную сумку подвыпивший мститель бросил автомат Калашникова, магазин с патронами, несколько гранат, тротиловую шашку, топор и нож – все это он давно тайно хранил у себя в доме.

Выстрелы раздались в девять часов вечера. В арендуемой квартире в это время находилось семь человек, включая двух маленьких детей. Взрослая компания выпивала. Сначала Мочалов позвонил в домофон и сообщил, что пришел хозяин, потребовал Вячеслава, а когда дверь открылась, стал стрелять в дверной прием из автомата. Квартирант побежал на кухню, мститель, стреляя, следом. Из спальни вышел еще один мужчина, Мочалов выстрелил и в него.

Когда развернулся на женщин, те взмолились: «Не убивайте ».

-У вас есть время решить проблему до завтра, иначе вам .…, - поставил ультиматум стрелок, после этого устало вышел из дома.

Задержание и обыск

Окровавленных пострадавших с тяжелейшими ранами доставили в горбольницу № 1. Пока врачи боролись за их жизнь (обоих мужчин удалось спасти), полиция остановила Олега Мочалова, возвращающегося домой после кровавой разборки.

При обыске в его квартире нашли еще один автомат, патроны, боеприпасы к гранатомету. По словам задержанного, якобы весь этот арсенал еще в 2001 принес к нему на хранении знакомый, который после скончался.

По версии «стрелка» на суде в тот вечер он хотел только напугать квартирантов, а стрелять стал после того, как Вячеслав «Зверь» громко попросил принести топор. И то не целился в людей. Но суд эту версию отверг.

В итоге, ближайшие 11 лет, «мститель» проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему также назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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