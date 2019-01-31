В Алтайском крае теперь уже бывшего полицейского отправили за решетку. Бывший следователь краевого полицейского главка признан виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по уголовному делу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/689203" frameborder="0"></iframe> На Алтае полицейский хотел за 20 тыс долларов развалить уголовное дело.

По версии краевого Следственного комитета, он предложил жителю Барнаула за 20 тысяч долларов вынести по материалу доследственной проверки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Барнаулец сообщил об этом в управление ФСБ.

- Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативной службы. 4 октября 2017 года при получении от гражданина, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 10 тысяч долларов США в качестве части ранее обозначенной взятки, противоправные действия следователя МВД были пресечены, - рассказали следователи.

Деньги за развал делаФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Продажного полицейского арестовали, а на его имущество наложили арест на сумму более 8 млн рублей (автомобиль, дом и деньги). Уголовное дело возбудили по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере) и ч.3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении).

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 5, 8 млн рублей. Кроме того, суд лишил его специального звания подполковника юстиции.