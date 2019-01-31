Руководитель «Сибирской медиагруппы» рассказал о новых СМИ, кадрах и работе

В 2018 году "Сибирская медиагруппа" встала на путь амбициозных преобразований. Новые проекты, свежие идеи и люди – в начале прошлого года с такими грандиозными планами Андрей Абрамов возглавил медиахолдинг. Он рассказал информационному порталу "Толк", что из этого уже реализовано и какие задачи еще предстоит решить.

- Расскажите о результатах работы за прошедший год. Довольны ими?

- Если говорить об экономических показателях, отмечу сокращение убытков на 20%. Это очень хороший результат. Мы сделали редизайн сайтов "Бийский рабочий" и "Политсиб.ру", они стали проще и привлекательнее. Совершенствуем мобильные версии – это постоянная работа, делаем все для удобства пользователей. Стали еще активнее в соцсетях, общаемся с читателями – стараемся соответствовать их запросам. Это закладывает возможности для новых достижений.

- Год назад в своем интервью вы рассказывали об амбициозных планах. Что не успели за 2018 год?

- Запустить новый телеканал.

- А что считаете главным достижением года?

- Мы осознали необходимость появления нового современного медиаресурса, в котором будут аккумулироваться все технологические возможности СМГ, и создали информационный портал "Толк". Это стратегический шаг.

- Как формировалась команда для "Толка"?

- Внутри холдинга не было такого числа людей с нужными компетенциями, чтобы мы могли безболезненно для наших ресурсов создать новую команду. Но на рынке труда всегда есть люди, которые мечтают принять участие в каком-нибудь проекте с нуля. Их немного. Они осознают риски, но ими движет профессиональный интерес, даже азарт, и желание решать сложные задачи. Я нашел таких людей, они поверили мне и привели за собой других людей, которые поверили им. Так сформировалась команда "Толка".

- А что со старыми кадрами?

- Артемий Панченко, например, был редактором "Наших новостей", а несколько месяцев назад он возглавил "Московский комсомолец на Алтае" и уже получил диплом за самый активный сайт "МК" в России. Он почти догнал по посещаемости сайт "Комсомольской правды" и сделает все, чтобы превзойти. Конкуренция – хорошая мотивация! Посмотрим на реакцию "Комсомолки"… Значительные кадровые перестановки у нас и в "Аргументах и фактах", есть задача повысить эффективность и этого информационного ресурса. К этому стремимся.

- Можно сказать, что в "Сибирской медиагруппе" остались лучшие?

- Не совсем правильная постановка вопроса. Журналисты, которые ушли, - это люди с высоким профессиональным опытом. У них были разные причины увольнения. Кто-то решил уехать в Москву, Санкт-Петербург, в другие города России, кто-то захотел поменять профессию (журналисты часто уходят в рекламу или PR), а кому-то предложили более выгодные условия в другом месте. Рынок труда находится в постоянном движении. Журналисты, переходя из одной редакции в другую, делятся своим опытом, "генерят" новые идеи, и это дает новое дыхание всем медиаресурсам. Кстати, у нас есть правило – когда освобождается должность, мы прежде всего предлагаем ее кому-то из своих, чтобы люди попробовали себя в новом качестве.

У журналистов два пути в профессии – развивать свой талант, вкладываться в свое имя или стать руководителем, организовывать работу так, чтобы раскрывать таланты коллег.

За этим выбором стоит мера ответственности – или ты только за себя отвечаешь, или за коллектив. Пока не попробуешь – не поймешь, что тебе больше подходит. Так мы подбирали редактора на "Политсиб.ру". Дважды сотрудники СМГ пробовали свои силы, и только после этого мы стали искать редактора на стороне.

- С уходом Дмитрия Негреева завершилась одна эпоха "Политсиб.ру" и начинается новая?

- Дмитрий Викторович заслуженно возглавил пресс-службу нового губернатора Алтайского края. Он лучший из всех журналистов, кто пишет о политике. Заменить его невозможно. Хочу напомнить – Негреев "рулил" не только "Политсибом", он был главным редактором всей "Сибирской медиагруппы". После его ухода нам фактически пришлось переформатировать ресурсы. Теперь у нас главного редактора холдинга нет, часть функций мне пришлось взять на себя.

Для Дмитрия Негреева переход в пресс-службу губернатора Алтайского края – это профессиональное продвижение, возможность применить личный творческий опыт в государственной структуре, причем в очень непростых экономических и политических условиях.

- Что ждете от нового редактора "Политсиб.ру"?

- У нас очень высокие требования, с одной стороны, с другой – большое доверие. Мы предоставили новому редактору карт-бланш: он может корректировать трек "Политсиба" и формировать редакцию по своему усмотрению – у него есть вакансии. То, как Артем Кузнецов начинает – обстоятельно, вдумчиво, – мне нравится. К чему придем – думаю, скоро увидите.

- А есть какие-то общие требования к команде СМГ?

- Когда человек устраивается на работу, он ориентируется на заработную плату, это естественно. При этом обычно он хочет работать меньше, а получать больше. А журналистика – такая профессия, где нет работы по графику. Даже если у тебя формально рабочий день закончился, мозг все равно фиксирует, что происходит в стране, крае, городе, даже в магазине или на улице. Все может быть новостью. Мы подбираем людей, которые всегда готовы добывать информацию, анализировать и интересно рассказывать. Когда человек любит то, чем занимается, работа не обременяет его.

Если не хватает мастерства – не страшно. Мы готовы обучать. Для этого мы приглашаем федеральных журналистов, чьи имена в профессиональной среде много значат. Они делятся живым опытом: как работать в условиях дефицита информации, как завоевать и удержать внимание читателя и зрителя и т. д. В прошлом году нашими лекторами были Наталья Синдеева - основатель и генеральный директор медиахолдинга "Дождь", трижды лауреат премии "Медиа-Менеджер России", почётный академик Российской академии радио, а также Виталий Лейбин - главный редактор журнала "Русский репортёр".

Все наши журналисты, кто хотел, прошли через их тренинги и практические занятия. В 2019 году продолжим эту практику, уже договорились с другими известными лекторами о сотрудничестве. Сотрудники, которые хотят расти профессионально, будут двигаться с нами дальше. Кто на работе номер отбывает – в СМГ не задержится.

- Появятся ли в 2019 году новые направления работы и подразделения в структуре СМГ?

- Да, мы создаем digital-агентство. Есть заказчики на большие массивы информации: на ведение соцсетей, создание сайтов. Многие не хотят этим заниматься сами, а предпочитают отдавать на аутсорсинг профессионалам. В крае подобные агентства есть, но нас это не смущает. Будем брать заказы за пределами региона. И будем конкурировать.

- Придется опять искать специалистов?

- Нет, связи уже наработаны. В IT-компаниях есть хорошо подготовленные проджект-менеджеры. Кто хочет социализироваться, будет работать у нас в штате, кому удобно удаленно - будет на фрилансе.

- Вернемся к телевидению. Запустите в этом году?

- Проект сейчас в работе. Сначала мы думали, что обойдемся своими силами, и варились в собственном соку. Потом поняли, что если хотим сделать новый качественный продукт, придется выходить за рамки своей медиагруппы. Слава богу, крутые специалисты есть и у нас в крае. Мы пригласили Елизавету Манскову – она авторитетный специалист в журналистском сообществе. Пока Елизавета занимается проектированием, мы докупаем оборудование. Рассчитываем, что она подберет и подготовит человека, который со временем возглавит наш телеканал.

- А так ли необходимо телевидение при всем разнообразии ресурсов СМГ?

- Наш телеканал – единственный независимый, это важное конкурентное преимущество. Остальные – ГТРК "Алтай" и "Катунь 24" – официальные государственные. То есть мы можем говорить больше и свободнее, поднимать темы, за которые не возьмутся другие. За все годы существования нашего канала зрители привыкли получать наши новости, они знают, что мы объективны, нам можно верить. Будем продолжать вещать, пойдем в Интернет, в кабель, на "Яндекс-ТВ". Телевидение будет поставлять видеоконтент для всей "Сибирской медиагруппы", ведь мы медиахолдинг, в этом наше преимущество.

Справка

Андрей Абрамов родился в городе Бийске. После окончания школы поступил в Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики в Новосибирске, успешно окончил его по специальности "Сети связи и системы коммутации".

В 2013 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, специализация "Маркетинг и управление продажами" с присвоением дополнительной квалификации "мастер делового администрирования". С 2010 года прошел путь от инженера группы информационно-технической безопасности до директора по развитию ЗАО "Эвалар". В сентябре 2016 года избран депутатом краевого Законодательного Собрания по Бийскому одномандатному избирательному округу № 30.

В 2018 году возглавил крупнейший медиахолдинг юга Западной Сибири - "Сибирскую медиагруппу".