2019-02-06T05:04:34+03:00
Происшествия

Морозы вновь разорвали трубы в Барнауле

Центр города перекрыт, ведутся работы
Анна СЕМИНА
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Порыв на улице ДимитроваПорыв на улице ДимитроваФото: скриншот сайта
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Вечер вторника, 5 февраля, коммунальщики Барнаула вновь провели на ногах: 30-градусных морозов не выдержали сразу две трубы в центре города.

Первой «рванула» труба недалеко от краевой администрации – на улице Димитрова, в районе здания №66. О порыва магистрали первыми сообщили очевидцы. По их словам вода начала выходить на проезжую часть около девяти часов вечера.

На место аварии незамедлительно выдвинулись экстренные службы. Яму огородили и приступили к поискам неполадок. Тем временем, движение на улице Димитрова, на участке от проспекта Ленина до проспекта Социалистического перекрыто. На месте работают сотрудники ГИБДД города. Они призывают автолюбителей заранее выбирать пути объезда.

Помимо этого порыв произошел и на Потоке. Давления не выдержала труба на участке улиц Чеглецова - 1-я Западная. Вода буквально хлынула на проезжую часть. Затопленными оказалась улица Северо-Западная от проспекта Ленина до улицы Смирнова, 80-я Гвардейская Дивизия на участке от Горно-Алтайской до Северо-Западной. А также Горно-Алтайская от 80-й Гвардейской Дивизии до 1-й Западной. Сейчас на данных участках службу несут сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение и не пускают водителей на дороги, где образовалась наледь.

Как скоро возобновится движение и будут ликвидированы аварии – не уточняется.

На данный момент, согласно интерактивным картам, трафик затруднен на улице Горно-Алтайской, Северо-Западной и Смирнова.

Стоит отметить, что с наступлением холодов коммунальные аварии стали для Барнаула обыденностью. Так в конце января порыв теплосети произошел в поселке Южный. В результате без отопления остались 224 жилых дома, 17 социально значимых объектов, 29 административных зданий. Затем еще более серьезный порыв произошел на водопроводе в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова. В итоге жители близлежащих улиц на день остались без холодной, а затем по какой-то причине и без горячего водоснабжения. Было перекрыто движение транспорта, в том числе трамваев. И это далеко не полный список.

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В центре Барнаула произошел порыв трубы

порыв произошел в районе пересечения проспекта Социалистического и улицы Партизанской. Из-за повреждения трубы, водой залило проезжую часть (подробнее).

Коммунальный потоп в Барнауле: воду пытаются сдержать тракторами

Коммунальный "океан" разверзся в Барнауле. Из-за порыва водопровода водой затопило улицу Малахова в районе Павловского тракта (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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