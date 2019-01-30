Барнаулец принял участие в новом сезоне «Comedy Баттл» на ТНТ
25 января стартовал новый сезон юмористического шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Ярким представителем от Барнаула стал Юрий Степанов, с которым мы встретились и обсудили кастинг, чувство юмора прекрасного пола и планы на жизнь в случае победы.
- Юрий, расскажите немного о себе, о работе, об увлечениях.
- Я физрук, получил педагогическое образование по направлению «физическая культура» и «физкультурно-спортивная деятельность», имею два красных диплома (бакалавриат и магистратура), но по факту безработный. У меня большая семья – мама и папа (они уже на пенсии), три родных сестры, супруга Виктория и маленькая дочурка Евгения. Чем увлекаюсь в настоящий момент? Я ведущий праздничных мероприятий, руководитель и автор детской команды КВН «120dB» Барнаула, которая является четвертьфиналистом телепроекта детский КВН-2019, еще играю в КВН в составе команды «Сын маминой подруги» за Алтайский государственный университет.
- Как вам пришла идея принять участие в шоу «Comedy Баттл»?
- Да всё просто: увидел рекламу кастинга – захотел попробовать!
- Над кем вы любите шутить? Люди не обижаются?
- Мне интересны ситуации, в которые попадают люди, как правило, именно от них мне становится смешно. Больше всего нравится рассказывать о веселых ситуациях, которые происходили со мной в жизни.
- У кого-то получается шутить над вами? Какую шутку в свой адрес вы запомнили?
- Кто хочет шутить надо мной и делает это, у того и получается. А вообще я очень люблю посмеяться над собой!
- В каком юмористическом жанре вы выступаете?
- Я выступаю в музыкальном жанре. Инструмент – гитара.
- Расскажите про кастинг, как все проходило, были интересные моменты?
- Я приехал в Красноярск, зарегистрировался, получил свой порядковый номер, пока ждал очереди – репетировал, репетировал и еще раз репетировал. Показался – сказали: «Мы тебя берём… Ну ты чего молчишь? Радуйся!» А я как сейчас помню: у меня внутри всё кипит, бурлит, взрывается от счастья, а снаружи спокоен как удав. Наверное, переволновался.
- Много было участников, подружились с кем-то?
- В первом туре было около 150 человек. Несмотря на такое большое количество людей, мы все очень быстро познакомились и сдружились.
- Как вы считаете, представительницы прекрасного пола обладают чувством юмора или это все же мужское занятие?
- Чувство юмора есть у всех, и у каждого оно своё. Я считаю, что здесь нет разделения на мужчин и на женщин.
- Кто из членов жюри вам понравился больше всех и почему?
- Гарик Харламов. Просто крутецкий парень!
- Расскажите о трудностях, с которыми вы столкнулись на шоу.
- Очень плотная работоспособность. Постоянно работаешь, работаешь и работаешь. Ночь поспал – и опять за работу. Но на самом деле мне это очень понравилось. На шоу я получил колоссальный опыт. Я безмерно благодарен проекту и всем причастным к нему за это. Спасибо огромное!
- В каких еще телепроектах ТНТ вы бы хотели себя попробовать?
- Хотелось бы попробовать во многих, но время покажет, в каких получится.
- Расскажите шутку про город Барнаул.
- Если человек успел перейти дорогу на «Новом рынке», пока горит зеленый, значит, у него как минимум 1-й взрослый по легкой атлетике.
- В этом году в случае победы телеканал ТНТ предлагает подписать контракт с одним из юмористических проектов. Если вы займете первое место, с каким проектом вы подпишете контракт?
- Однозначно, это будет проект «Однажды в России»!
Блиц:
1. Быть ведущим свадеб или резидентом Comedy Club?
- Резидентом, конечно!
2. Семья или деньги?
- Семья!
3. Большая грудь или большая попа?
- Большая грудь!
4. Свадьба или гражданский брак?
- Свадьба!
5. Харламов или Батрутдинов?
- Харламов!
6. Чувство юмора или высокий интеллект?
- Чувство юмора!
Выпуск «Comedy Баттл» с Юрием Степановым выйдет в эфир 1 февраля в 22.00. 16+
ИСТОЧНИК KP.RU