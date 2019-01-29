Комментатор «Матч ТВ» из Барнаула и звезда «Дома-2» поговорили о футболе

21 января на Youtube-канале вышел первый выпуск спортивной программы «Т:90» Футбольное шоу». Его ведущей стала популярная теледива, экс-звезда «Дома-2» Мария Кохно, а гостями - основатель проекта «Стань спортивным журналистом» Денис Беневольский и комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед.

"Т:90" Футбольное шоу.Новое футбольное шоу! Мы разговариваем о футболе: спорим, обсуждаем, делаем прогнозы, показываем самое интересное. В этом выпуске у нас в гостях: Михаил Меламед и Денис Беневольский. Ведущая Мария Кохно.

Напомним, Михаил родом из Барнаула. Комментировать игры на «Матч ТВ» он начал в прошлом году. И вот прославился – теперь его приглашают на передачи в качестве «звезды». Обсуждали на «Т:90», в основном, околофутбольные темы. По всему было видно, что экс-участница «Дома-2» не особо разбирается в этом виде спорта. Вопросы задавала заученные и слегка наивные. Зато какая внешность! Кстати, о внешности: Мария раньше страдала анорексией и выглядела не столь цветущей. А потом благополучно вылечилась и стала помогать другим девушкам бороться с недугом, в том числе и Кристине Корягиной из Барнаула.

marynova888 Мария до и после

Обсудив дела футбольные, в конце передачи Маша, кокетничая, спросила у парней:

- Почему вы выбрали работу комментаторов? Нет у вас уязвленного самолюбия, что вы за кадром? Понятно, что сегодня здесь – вы звезды. Но мне кажется, что таких красавцев должны все видеть и знать в лицо!

- Это, наверное, детская мечта любого человека, который играл во дворе в футбол, - ответил Михаил. - Хотелось самому, как тот дяденька из телевизора, попробовать комментировать.

Михаил сказал, что для него путь к комментаторству был очень долгим – все произошло не по щелчку. И чтобы про это рассказать, не хватит целого выпуска программы.

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После передачи Меламед в инстаграме поделился с подписчиками:

- Немного полясоточили на разные футбольные темы. Спасибо огненной ведущей и приятному собеседнику.

Мария ответила комплиментом на комплимент: «@mishamelamed - это сочетание ума, харизмы, легкости, внешности и таланта».

После такого обмена любезностями фолловеры тут же принялись «сватать» Машу и Мишу:

- Маша очень красивая девушка и умная, и её все любят, простая, ближе к народу, вы очень бы смотрелись вместе…

- Михаил, вы очень с Машулькой подходите друг другу). Красивая пара!

Впрочем, некоторые категорически против такого союза. Прозвучали заявления, что, мол, такая девушка слишком роскошна для Меламеда. Ну, что ж поделать. В ответ Мише пожелали «быть сильным».

- Держитесь, Михаил, это просто надо пережить! - иронично написал один из комментаторов.

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