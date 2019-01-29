2019-01-29T09:35:17+03:00
Дом. Семья

В Барнаульском зоопарке жениха рыси "уволили" из-за ожирения

Любитель вкусно покушать не справлялся со своими супружескими обязанностями
Марина КОЧНЕВА
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Красавец АдамасКрасавец АдамасФото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
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В Барнаульский зоопарк привезли нового жениха для рыси Евы. Красавец Адамас, или как его тут прозвали – просто Адам приехал из Москвы. Сейчас щеголь охаживает свои новые владения и подружку.

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Наши постоянные гости уже заметили, что в семье Барнаульского Зоопарка появился новичок - самец сибирской рыси с шикарным именем Адамас Ведёт себя красавец ещё настороженно и скромно, но это не мешает ему демонстрировать свою стать
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- У Евы уже до этого был жених – звали его Эван, но его дисквалифицировали, - рассказал «Комсомолке» Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка.

Эван, по словам Писарева «много жрал», поэтому разжирел и не мог справляться с супружескими обязанностями. А это, знаете ли, огромный недостаток.

Новый гость к игривой Еве пока что приглядывается (ему год и девять месяцев). Рыси скромничают, но уже играют и спят вместе. А «зажравшийся» экс-жених теперь живет в другом вольере и очень скучает… по еде!

- Холода для сибирских рысей не страшны, - отметил Писарев. – Как впрочем, и для всех наших животных. Когда на улице мороз все звери, что в вольерах, получают увеличенную порцию корма. Хищникам приносят мясо высшего сорта (говядину, баранину, курятину).

Парочка медведей в эти дни находится в спячке. Но самец Жора примерно раз в месяц встает, грозно колотит по клетке, тоже требуя мяска. А после того, как поест, опять заваливается на боковую.

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