«Заставь чиновника работать» - новый хайп от ТНТ

Запущенные в сеть видеоролики с убирающим снег чиновником, которые за 1 день набрали около 100 000 просмотров, оказались частью рекламной кампании исправительно-трудового сериала «Год культуры» телеканала ТНТ с Федором Бондарчуком в главной роли.

Напоминаем, что 28 января в городских пабликах, на новостных порталах города и на личных страницах известных барнаульских блогеров появились видеоролики с участием неизвестного мужчины, похожим на чиновника. Он чистил дорогу в самом центре города, на проспекте Ленина, напротив Правительства Алтайского края, в то время как реальные дворники спокойно отдыхали по соседству.

https://youtu.be/gaAtTjewbEM

https://youtu.be/EwyKJeZTjdQ

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Псевдочиновник был действительно похож на настоящего чиновника, но оказался известным в Барнауле ведущим – Дмитрием Акатьевым.

Этой PR-кампанией телеканал ТНТ смог оригинально и креативно рассказать об исправительно-трудовой комедии «Год культуры», в которой после прямой линии с президентом нерадивого московского чиновника из министерства образования Сычева в наказание отправляют в провинциальный ВУЗ. Он должен сделать учебное заведение одним из 100 лучших вузов страны или его карьере придет конец. Главные герои перенесут зрителей в небольшой город Верхнеямск, где будет разворачиваться сюжет сериала.

Не пропустите премьеру сериала 4 февраля в 20:00 на телеканале ТНТ. 16+

На правах рекламы.