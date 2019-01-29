Одевайтесь, как капуста: Аномальные морозы захватили Алтай

В Алтайский край пришли настоящие сибирские морозы, которые продлятся, по данным синоптиков, две недели. Температура воздуха по региону в ночные часы будет опускаться до -40, а днем подниматься до -25 градусов. Сопровождаться холодная погода будет промозглым ветром.

В среду, 30 января, морозы немного ослабнут – в разных районах Алтайского края днем -8…13 градусов, местами по востоку до -18. В четверг, 31 января, дневная температура пойдет на понижение, морозы, преимущественно, ожидаются ночью – столбик термометра опускаться будет до -35...-40 градусов. При этом усилится ветер до семи-десяти метров в секунду. Такая погода, по предварительным данным, продержится до 10 февраля. На несколько дней морозы отпустят Алтайский край, однако, потом волна холода снова захватит регион. Уйдут морозы в конце февраля, и с начала марта днем ожидается небольшой минус.

Спасатели предупреждают, что аномальная погода чревата жилищно-коммунальными авариями. Помимо этого, морозы и осадки могут стать причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р-256 (Бийский и Красногорский районы) и А-322 (Поспелихинский и Рубцовский районы), а также на автодорогах местного значения в Третьяковском, Змеиногорском и Чарышском районах. Поэтому в аномально-холодную погоду стоит отказаться от дальних поездок, а одеваться спасатели советуют многослойно, как капуста - то есть сразу в несколько вещей.

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