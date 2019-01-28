2019-01-28T05:54:30+03:00
Происшествия

Закрыл машину и ушел: барнаулец отказался пропускать служебную машину

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Энтузиастов
Иван ОЛЕКСЮК
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Скриншот публикацииСкриншот публикацииФото: со страницы vk.com/incident_22
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Барнаульцы обсуждают очередной случай водительского хамства. На улице Энтузиастов в районе дома №20 водитель автомобиля Nissan X-Trail отказался пропускать автомобиль транспортировки больных.

Как рассказал очевидец, не найдя компромисса, водитель «Нисана» вышел из автомобиля, закрыл его и ушёл в один из подъездов. Чем закончилась история неизвестно. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Барнаул».

Кстати, судя по фото, разъехаться двум машинам на этом участке не составляло труда – для этого каждый мог немного сдать назад и пропустить другого, но мужчины пошли на принцип.

Интересно, что многие подписчики сообщества встали на сторону водителя «Нисана».

- Все правильно сделал, «скорой» три метра сдать, чтобы пропустить, а ему весь дом карячиться. Эти службы вообще обнаглели, - пишет Эдвард.

- Да не «скорая» это, частный перевозчик, больше скажу, живет в соседнем доме и свою перевозку бросает у нас как попало, мужики уже и дрались с ним, и гаи вызывали. Так что, я на стороне «Нисана», - пишет Инна Белоус.

- «Нисану» пять метров до перекрестка доехать осталось, а тут такой ферзь заворачивает с понтом, я на «скорой», меня обязан пропустить, да лесом идет, - пишет Денис Денисов.

Сейчас информация уточняется в городской Госавтоинспекции. Кстати, по правилам, такой служебный автомобиль не имеет никакого преимущества на дороге.

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