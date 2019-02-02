Исповедь барнаульского лудомана: «Ставки на спорт довели меня до психушки»

Букмекерские конторы появились в Барнауле на стыке девяностых и нулевых. Завсегдатаи рассказывают, что в «будках», как сами игроки называют конторы, собирались все кому не лень, от бедных студентов, до успешных бизнесменов. Каждому хотелось поймать птицу счастья за хвост.

«Уже 11 лет пытаюсь вернуть свои деньги»

Если раньше, чтобы сделать ставку, нужно было идти в букмекерскую контору, коих по городу становилось все больше и больше, с развитием Интернета ситуация начала меняться.

Теперь, сделать ставку можно с любого смартфона, лишь бы он ловил сеть. В то же время, некоторые букмекерские конторы не стали изменять традициям, и их клубы по сегодняшний день работают по всему Барнаулу.

Чаще всего современные лудоманы, именно так принято называть людей, страдающих от игровой зависимости, ставят с помощью смартфонов, но есть и те, кто выбирают для игры именно клубы.

– Когда я стал играть в Интернете, заметил, что деньги начали улетать еще быстрее, чем раньше. Я понял, что когда они в электронном формате, я их просто не чувствую. Одно дело набрать цифры на дисплее, или мониторе, другое – протянуть кассиру пятитысячную купюру, поверьте, ощущения разные, – рассказывает Арсений Савельев (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника).

– Первую ставку я сделал в 2007 году. Поставил всего лишь 100 рублей на победу «Спартака» в матче с «ЦСКА», а они сыграли вничью, причем армейцы сравняли счет на последней минуте. Очень хорошо помню, какие эмоции испытал в тот момент. Первое о чем подумал, нужно обязательно вернуть свои деньги. И вот я их возвращаю уже больше 11-ти лет, – начал Арсений свою исповедь, иначе его рассказ и не назовешь.

Мужчина рассказал, что сам не заметил, как начал повышать ставки. В итоге он едва не проиграл все деньги, которые ему и его молодой жене подарили на свадьбу. Тогда именно жена вмешалась в ситуацию. Она увидела, что с мужем, который всегда был жизнерадостным, происходит что-то непонятное. Он стал словно одержимым. Все его разговоры были о ставках.

– Честно скажу, были моменты, когда я себя просто не контролировал. Из-за ставок мы едва не развелись с женой, не успев пожениться. На какое-то время я завязывал, но потом все начиналось снова. При этом суммы ставок возрастали. Иногда мне казалось, что я поймал нужную волну. Бывало, я оставался в плюсе несколько дней подряд, но потом мог слить весь выигрыш и сверху свои деньги за одну ночь. Состояние после такого, врагу не пожелаешь, – продолжает рассказывать Арсений.

Мужчина признался, что доходило до того, что он залезал в долги. Когда окружающие стали узнавать, что он играет в букмекерских конторах, занимать ему перестали, а один из друзей дал важный на тот момент совет – обратиться за помощью к психотерапевту.

– Нет, я не оскорбился, когда друг посоветовал мне сходить в психушку. Там работала его мать и мне пообещали анонимную беседу. Из того разговора с врачом я запомнил одну фразу. Психотерапевт, сказала мне, что играя, я каждый день граблю свою семью, своего ребенка. В этот момент я был готов провалиться сквозь землю. Еще я расплакался. Когда вышел из кабинета, пообещал себе, что больше не поставлю ни копейки, но через полгода все началось заново, – на этом собеседник глубоко вздохнул и каким-то пустым взглядом уставился в стену. Уже когда мы прощались, он признался, что только в этом году проиграл около 20 тысяч рублей.

«Главное – убить в себе игрока»

Есть расхожее выражение, что в казино может выиграть только его хозяин, но букмекерские конторы это все-таки другая история. Один мой знакомый, когда узнал, что я собираюсь сделать материал о ставках на спорт, первым делом рассказал о человеке, который уже давно промышляет ставками и очень даже успешно. Кое-как мне удалось выпросить телефон счастливчика, но тот тоже согласился рассказать о себе на условиях анонимности.

– Я уже 10 лет как нигде не работаю. Ставки – мой единственный источник дохода. Сразу скажу, что я не играю по-крупному. Хотя пару раз ставил по 50 тысяч, но тогда я был особенно уверен в исходе.

– Когда делаете ставки, вы придерживаетесь какой-то стратегии?

– Нет никаких стратегий, и никогда не было. Чисто математически в букмекерских конторах все заточено, чтобы на дистанции игрок остался без денег. Кстати, я, всегда говорю, главное – убить в себе игрока. К ставкам на спорт нужно подходить с холодной головой.

Я с детства увлекаюсь статистикой. Раньше вырезал таблицы из газет. Просто тщательный анализ. Да, это кропотливый труд, но мне это интересно.

Конечно, и у меня бывают ошибки, но пока мне удается держаться в плюсе.

Прежде чем поставить, изучаю составы команд. Смотрю, какая у них мотивация. Зачастую в матче есть явный фаворит, но турнирный расклад позволяет ему расслабиться. Букмекеры не всегда реагируют на это должным образом, вот я их и ловлю, но иногда они ловят меня (смеется).

– Если человек никогда не занимался ставками на спорт, но его подмывает проверить себя в этом деле, чтобы вы ему посоветовали?

– Если ты азартный человек и не умеешь себя контролировать, лучше обходить букмекерские конторы стороной.