В Барнауле почтили память жертв блокады Ленинграда

В воскресенье, 27 января 2019 года, Россия отмечает 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Около 900 дней жители города провели почти в полной изоляции. От голода, болезней и обстрелов скончались, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек.

В Алтайском крае живут 220 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый военный год в Алтайский край было эвакуировано более миллиона человек, среди них четыре тысячи ленинградских детей. На сегодняшний день в регионе живут 220 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», из них 119 человек - в Барнауле.

От голода, болезней и обстрелов скончались до 1,5 миллионов человек.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мероприятия, посвященные памятной дате, прошли сегодня и в Барнауле. Главное из них - возложение цветов на Мемориале Славы. В торжественной церемонии приняли участие руководители Правительства Алтайского края, администрации города Барнаула, АКЗС, Барнаульской гордумы, представители военных и силовых ведомств, ветераны общественных организаций, курсанты военно-патриотических клубов и жители Барнаула.

Около 900 дней жители города провели почти в полной изоляции.Фото: Олег УКЛАДОВ

Также сегодня в 18:00 в Государственной филармонии Алтайского края (улица Ползунова, 35) будет организована онлайн-трансляция Реквиема Джузеппе Верди, который прозвучит в Концертном зале им. С.В.Рахманинова в Филармонии-2. Реквием будет исполнен на русском языке в сопровождении художественного видеоряда и кадров военной хроники.

Те страшные годы никогда не будут забыты.Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати

Жившие в блокадном Ленинграде или участвовавшие в его обороне жители Алтайского края получат единовременные выплаты в размере 7 тысяч рублей. Деньги выделят из бюджета города Санкт-Петербурга в течение всего 2019 года. Для получения денежной выплаты необходимо вместе с документами обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.