На алтайских заправках продолжается рост цен на бензин

Цены на бензин на заправках Алтайского края продолжают расти из-за увеличения НДС с 18 до 20%. Стоимость на 13 и 20 января проанализировали и сравнили специалисты Центрального диспетческого управления топливно-энергетического комплекса.

Как у нас?

Так, за одну неделю стоимость литра бензина марки А-92 поднялась с 40 рублей 35 копеек до 41 рубля. Стоимость бензина А-95 выросла с 42 рублей 17 копеек рублей до 42 рублей 87 копеек. Цена на зимнее дизельное топливо остается на уровне 46,88 рублей за литр.

Скриншот исследования ЦДУ ТЭК.

Немного другие цифры приводит Росстат. Согласно их данным, средняя цена АИ-92 на 21 января в Барнауле составляла 40 рублей 81 копейку, АИ-95 – 42 рубля 60 копеек и дизельное – 47 рублей 25 копеек.

А как у соседей?

Что касается соседних регионов, то там ситуация не лучше. С 13 по 20 января в Республике Алтай стоимость литра бензина А-92 поднялась на 65 копеек и составила 41 рубль 15 копеек. Подорожал и А-95. За неделю цена «подросла» на 70 копеек. На 20 января эта марка бензина стоила 42 рубля 98 копеек за литр. Зимнее дизельное топливо стоит 47 рублей – цена за неделю не изменилась.

С 13 по 20 января стоимость литра А-92 в Новосибирской области повысилась на 65 копеек и составила 40 рублей 85 копеек, цена А-95 достигла 43 рублей 78 копеек, поднявшись на 70 копеек. Дизельное топливо в цене также не изменилось за неделю и равнялось на 20 января 48 рублей 07 копеек.

Выше всего по Сибири стоимость литра А-92 в Иркутской области – 41 рубль 71 копейка, А-95 – в Республике Тыва – 45 рублей 70 копеек. В Республике и самая высокая цена на литр дизельного топлива – 56 рублей.

Меньше всего по Сибири стоимость литра А-92 и А-95 в Томской области – 39 рублей 28 копеек и 41 рубль 44 копейки соответственно. Наименьшая цена дизельного топлива в Алтайском крае – 46 рублей 88 копеек за литр.