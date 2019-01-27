2019-01-27T09:12:10+03:00
Общество

На алтайских заправках продолжается рост цен на бензин

Только за одну неделю стоимость литра А-92 поднялась на 65 копеек, а А-95 – на 70 копеек
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Только за одну неделю стоимость литра А-92 поднялась на 65 копеек, а А-95 – на 70 копеек.Только за одну неделю стоимость литра А-92 поднялась на 65 копеек, а А-95 – на 70 копеек.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Цены на бензин на заправках Алтайского края продолжают расти из-за увеличения НДС с 18 до 20%. Стоимость на 13 и 20 января проанализировали и сравнили специалисты Центрального диспетческого управления топливно-энергетического комплекса.

Как у нас?

Так, за одну неделю стоимость литра бензина марки А-92 поднялась с 40 рублей 35 копеек до 41 рубля. Стоимость бензина А-95 выросла с 42 рублей 17 копеек рублей до 42 рублей 87 копеек. Цена на зимнее дизельное топливо остается на уровне 46,88 рублей за литр.

Скриншот исследования ЦДУ ТЭК.

Скриншот исследования ЦДУ ТЭК.

Немного другие цифры приводит Росстат. Согласно их данным, средняя цена АИ-92 на 21 января в Барнауле составляла 40 рублей 81 копейку, АИ-95 – 42 рубля 60 копеек и дизельное – 47 рублей 25 копеек.

А как у соседей?

Что касается соседних регионов, то там ситуация не лучше. С 13 по 20 января в Республике Алтай стоимость литра бензина А-92 поднялась на 65 копеек и составила 41 рубль 15 копеек. Подорожал и А-95. За неделю цена «подросла» на 70 копеек. На 20 января эта марка бензина стоила 42 рубля 98 копеек за литр. Зимнее дизельное топливо стоит 47 рублей – цена за неделю не изменилась.

С 13 по 20 января стоимость литра А-92 в Новосибирской области повысилась на 65 копеек и составила 40 рублей 85 копеек, цена А-95 достигла 43 рублей 78 копеек, поднявшись на 70 копеек. Дизельное топливо в цене также не изменилось за неделю и равнялось на 20 января 48 рублей 07 копеек.

Выше всего по Сибири стоимость литра А-92 в Иркутской области – 41 рубль 71 копейка, А-95 – в Республике Тыва – 45 рублей 70 копеек. В Республике и самая высокая цена на литр дизельного топлива – 56 рублей.

Меньше всего по Сибири стоимость литра А-92 и А-95 в Томской области – 39 рублей 28 копеек и 41 рубль 44 копейки соответственно. Наименьшая цена дизельного топлива в Алтайском крае – 46 рублей 88 копеек за литр.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января 2019 года. Прямая онлайн-трансляция
В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный парад парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая онлайн-трансляция начнется в 10:00 мск 27 января 2019 года
Артур Чилингаров - о скандальной статье немецкой журналистки: Я пережил блокаду 5-летним ребёнком. И мало ли что там пишут... Мне на это наплевать
Знаменитый полярник в эфире Радио "КП" прокомменитровал публикацию Зильке Бигальке*, осудившей празднование снятия блокады Ленинграда [аудио]
Новости 24
Жительница Новоалтайска перевела продавцу-мошеннику более 37 тысяч рублей
В Алтайском крае вводится карантин по гриппу
Охранник и член сборной России пытались ограбить девушку в Барнауле
Ветер до 23 метров в секунду и морозы ожидаются на Алтае
Алтайские полицейские задержали трех мужчин с марихуаной
Барнаульским студентам платят почти меньше всех в стране
Алтайские волейболисты сыграют с клубом из Казани
Барнаульцы пресекли нелегальную свалку снега
Рубцовская школьница украла золото на четверть миллиона ради мобильника и развлечений
Четвертая каналопромывочная машина появилась в Барнауле
Конкурс на самые креативные сани пройдет на Алтае
В Барнауле поймали похитителя аккумуляторов
Ко Дню снятия блокады в Барнауле пройдут памятные мероприятия
В Барнауле выделят 50 млн рублей на покупку дорожной техники
Полураздетые моржи пробежались по центру Барнаула в честь четырех праздников
Рекордный хоровод соберут на «Сибирской Масленице»
Женщина постоянно избивала сожителя и в итоге убила
Предприниматель незаконно спилил в парке «Изумрудный» 560 деревьев
Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия
В аэропорту Барнаула в этом году отремонтируют международный сектор
Власти не подтвердили слух о скелетах на месте детсада в Камне-на-Оби