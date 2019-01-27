Ветераны алтайской милиции: «Задержись мы в Афганистане, не было бы чеченской войны»

Совсем немного времени остается, до юбилейной даты – 15 февраля 2019 года будет ровно 30 лет, как были выведены советские войска из Афганистана. В том числе на войну отправляли сотрудников милиции, которые входили в состав спецподразделения «Кобальт». Незадолго до праздничной даты «Комсомолка» встретилась с двумя ветеранами, которые честно и открыто рассказали о том, что им пришлось пережить в годы Афганской войны.

На войне атеистов нет

Полковник милиции в отставке Валерий Анциферов в 1982 году служил в Семипалатинской области. День, когда его пригласили в отдел кадров, и сообщили, что он едет в Афганистан, запомнился ему навсегда.

– Мне тогда 31 год был. Семья. Сыну 9 лет. Дочке только год исполнился. Куда ехать?! Домой пришел, жене сказал. До нее сначала не дошло. Уже потом были слезы, – рассказывает Валерий Анциферов о том, как он оказался в Афганистане.

Между тем, его не сразу отправили в страну с сухим жарким климатом, как в те годы было принято называть Афганистан даже в официальных документах. Несмотря на то, что все знали, куда отправляют советских ребят, власти старались напустить секретности.

Ветераны Валерий Сальников (на переднем плане) и Валерий Анциферов посетили музей ГУ МВД России по Алтайскому краюФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Сначала Анциферов проходил подготовку в Ташкенте. Там он изучал язык дари, на котором говорят разные этнические группы Афганистана, также в обязательную программу входило изучение Ислама.

В конце марта Валерий Анциферов в составе группы из 250 человек на самолете ИЛ-76 был отправлен в Кабул. Ветеран вспоминает, что самолет круто заходил на посадку, и приземлились достаточно быстро. Вероятно, пилоты специально выбирали такую технику, чтобы не попасть под обстрел.

После распределения Анциферова направили в Герат.

– Уже в Герате нас встретили на БТРе. Мы спрашиваем: – А что не на машине? – продолжает рассказывать Анциферов. – На нас посмотрели с ухмылкой.

Когда приехали на место, нас подвели к небольшому сарайчику. Под брезентом стояли две «Нивы». Обе, как решето.

– Вот как здесь на машинах ездить, ребята! – сказали нам, а мы начали понимать всю серьезность положения.

Дальше для Валерия и его вновь прибывших сослуживцев начались военные будни. Основной задачей Анциферова был сбор информации о бандформированиях. После полученные данные передавали авиации.

– Как только узнавали, где базируются душманы, сразу на аэродром. Там уже стоят МИ-24. Перед тобой открывают люк десантного отсека, садишься туда вместе с афганцем-наводчиком и полетели, – говорит ветеран.

Даже в 80-е годы в Советском Союзе было особое отношение к религии. Когда некоторые коммунисты решались крестить детей, в церкви им приходилось оглядываться по сторонам. Боялись.

– На войне атеистов нет, – начал рассказывать Валерий Анциферов про одну очень интересную деталь. – Когда самый первый раз пошел в баню в Афганистане, стеснялся, у меня на груди висел крестик. Когда все разделись, крестики оказались практически у всех.

За время службы в Афгане теперь уже полковник милиции в отставке принимал участие в войсковых операциях, освобождал кишлаки.

Домой он вернулся в сентябре 1984 года. Был награжденном орденом «Красной звезды», медалями «Воину-интернационалисту» и «От благодарного афганского народа».

– Рано мы из Афганистана ушли, – сказал Валерий Анциферов уже в конце нашего разговора. – Когда мы были там, до конца не понимали, зачем нас туда отправили. Только с годами стало ясно, что это была война с исламским радикализмом, и нужно было доводить начатое дело до конца, и я уверен, тогда бы не было чеченской войны.

«Первое, что увидели в Афгане – гробы»

Теоретически на тот момент заместитель начальника районного отделения уголовного розыска Валерий Сальников мог избежать командировки в Афганистан. Когда встал вопрос о его отправке на войну, оказалось, что он беспартийный, а туда из состава милиции отправляли членов партии. Но то была слабая зацепка остаться дома. За сутки Сальникова записали в ряды кандидатов в коммунисты и отправили собирать чемодан.

В 1982 году Валерию Сальникову было 27 лет. Вот как он рассказывает о своем первом впечатлении об Афганистане:

– Когда прилетели туда, первым делом увидели гробы, которые стояли стопами. Пять часов на жаре рядом с этими гробами сидели. Для всех это был серьезный психологический удар, но деваться было некуда.

Лагманская группа спецподразделения "Кобальт". Валерий Сальников (первый ряд справа) был командиром этой группы.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Валерий Сальников вспоминает, что москвичей оставили в Кабуле, а сибиряков отправили на восток страны. Так он оказался практически на границе с Пакистаном, где и провел последующие два года.

Задача у Валерия Сальникова была точно такая же, как и у его тезки и коллеги по барнаульской милиции – добывать разведданные о противнике.

– У меня было два переводчика таджика, до войны они работали в детской комнате милиции. Вместе мы в буквальном смысле покупали информацию у духов, за деньги они охотно сдавали друг друга. Уже после этого садились в вертолет и наносили точечные удары, – рассказывает ветеран.

К счастью, командировка в Афганистан обошлась для Валерия Сальникова без ранений, но зато он привез оттуда малярию.

– Вернулся в Барнаул и сразу попал в больницу. Лежал в отдельном боксе. Болезнь редкая, ко мне каждый день водили студентов-медиков, а я лежал и смотрел на них, как музейный экспонат, – говорит подполковник милиции в отставке.

Валерий Сальников (по центру), справа от него информатор афганецФото: из личного архива героя(ев) публикации

После Афгана Валерий Сальников продолжил работать в уголовном розыске. За годы службы у него было немало интересных историй, чего только стоит, та, что произошла с ним в 1980 году в Москве.

Он был командирован в столицу для усиления местной милиции на время Олимпиады.

– Командировка закончилась. На другой день мы должны были улетать в Барнаул. Чтобы скоротать вечер, пошли с товарищем в парк. Сидим на скамейке. Тут слышим крики: «Спасите! Помогите»!

Подходим, а там трое до девушки домогаются. Мы начали их воспитывать, а они нас. Мне голову чем-то пробили, но преступников мы задержали. Потом выяснилось, что один из них серийный насильник.

Домой прилетел с перебинтованной головой. Жена спрашивает:

– Ты где был?

– На Олимпиаде!

– Ну, ты своей смертью не помрешь, – сказала она. А я вот, слава богу, пока живой.

За годы службы Валерий Сальников был награжден орденом «Красной звезды», медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» 2-й и 3-й степеней, «Воину-интернационалисту от афганского благодарного народа», нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличную службу в МВД».