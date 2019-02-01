Вячеслав Бугорский: «Боюсь, как бы у нас вообще не отказались от хоккея»

Хоккеисты «Алтая» проиграли семь матчей подряд, пять из них при новом тренерском штабе. 15 января неожиданно для всех в клубе поменяли тренеров, а следом команду покинули ее капитан и двое ведущих защитников. А тут новый скандал. Главного тренера «Алтая» Александра Климова обвиняют в том, что у него липовый диплом. К чему может привести эта непростая ситуация мы попросили рассказать самого авторитетного хоккейного эксперта в Алтайском крае Вячеслава Бугорского.

Дело не в дипломе

– Вячеслав Витальевич, как вы можете прокомментировать внезапную смену тренерского штаба в хоккейном клубе «Алтай», тем более, незадолго до начала плей-офф?

– Это неправильно. Ни с юридической точки зрения, ни с политической, и уж тем более с моральной. Так не делается. В тот момент команда занимала пятое место. Разгар сезона. Действительно, недолго остается до плей-офф и здесь всех ставят перед фактом, в клубе будут работать новые тренеры. Вот все и в недоумении. Мне непонятно почему сразу двух тренеров сняли. За результат отвечает главный тренер, не устраивает, как играет команда, снимайте его!

– Если сравнивать профессиональные качества предыдущего тренерского штаба и нового, кому бы вы отдали предпочтение?

– Мне и тот тренерский штаб не нравился и этот не нравится. Изначально главным тренером сделали Евгения Бакланова. Тут появился Соловьев. Я вообще не понял, откуда он взялся. Он 20 лет был без хоккея. А тут сразу главный тренер.

Все помнят, что началось после этого. Из команды начали уходить лидеры. В итоге «Алтай» потерял людей, которые на протяжении нескольких лет были лидерами и приносили результат. У меня до сих пор остается вопрос к директору клуба Чекалину. Как он допустил, что из команды ушли Ощепков, Симоненко и ряд других приличных игроков?!

Увольнение Андрея Соловьева и Евгения Бакланова стало для всех неожиданным Фото: ХК "Алтай""

– Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на недавней пресс-конференции озвучил, что с Александром Климовым якобы еще не подписали контракт, это блеф?

– Ну а как бы он тогда приступил к работе?! Наверняка какие-то бумаги были подписаны, иначе я не понимаю, как бы он работал в профессиональной команде.

– Сейчас Александра Климова обвиняют в том, что у него якобы поддельный диплом об образовании. Если эта информация подтвердится, это может быть основанием для того, чтобы его отстранили от должности главного тренера ХК «Алтай»?

– Я никогда на дипломы не обращал внимания. Когда работал директором клуба, мне были нужны специалисты, а корочки это так. Неклюдов без образования работал, скольких он вратарей вырастил!

Федерация хоккея России предъявляет свои требования. Не только диплом должен быть, но и лицензия. Если увидят нарушения, то проблемы у Климова могут быть с его новой работой.

«Не вижу людей, которые бы занимались развитием хоккея в крае»

– «Алтай» при Александре Климове так и не набрал ни одного очка. Новый главный тренер говорит, что результаты можно ждать только на следующий год. Удобная позиция, не правда ли?

– А это самая удобная позиция. Для того, чтобы удержаться на месте надо предшественника обхаять, сказать, что не кем усилиться из школы и пообещать, что результаты будут на следующий год. Это не только он говорит, так все говорят. А зачем тогда шел? Когда «Мотор» разваливали, я за неделю все нарисовал и за месяц выправил ситуацию. А сегодня нам говорят «завтра», а почему не «сейчас»?!

Под руководством Александра Климова "Алтай" не набрал ни одного очка Фото: ХК "Алтай"

– Из того, что вы уже сказали, очевидно, что действиями нынешнего директора «Алтая» Дмитрия Чекалина вы тоже недовольны?

– Я так понимаю, что в клубе нет руководителя. Хоккейным клубом «Алтай» руководят со стороны. То спортуправление руководило. Сейчас министры руководят. Я спрашивал у Чекалина, как он такое допустил, а он всегда отвечал, что его никто не спрашивает. Но так ведь не бывает! Я знаю, что Самсоненко пытался хоккеем руководить, потом Щукин там командовал, но и до чего довели?! Был бы результат и какой-то рост, я бы слова не сказал. Все помнят, как у нас похоронили молодежную команду, которая играла в МХЛ. Где были Самсоненко и Щукин?! Почему они допустили уничтожение молодежной команды, которая создавалась для связки школы и профессиональной команды?!

– Как в целом можно оценить то, что сегодня происходит с алтайским хоккеем?

– У нас никто не думает о развитии хоккея. Решения принимаются так: – А давай уберем! – Ну, давай! Похоронить или разрушить много ума не надо, для того, чтобы создать – нужен ум!

С дворцами посмотрите, что происходит. Один строить хотели и похоронили, а второй… тут даже трудно какое-то цензурное слово подобрать. Ничего там не было сложного! Можно было отстоять наш старый дворец, но вместо этого некоторые только подливали бензин в огонь.

Спасибо, что у нас есть «Карандин-Арена» – «Динамо». Понятно, что не бесплатно, но приютили и школу и клуб. Других вариантов вообще не было. Вот здесь алтайскому хоккею мог прийти конец в буквальном смысле, но пока обошлось.

Сегодня никто не ответит на вопрос о том, какие у нашего хоккея перспективы развития. Есть по этому поводу программа, но ее никто не выполняет.

С хоккеем у нас очень плохая ситуация. Как бы от него вообще не отказались! Сегодня я не вижу людей, которые могли бы заниматься развитием хоккея в регионе!