2019-01-25T10:50:22+03:00
Общество

«Губернатор уехал, раздался звонок... »: Виктор Томенко побывал в гостях у сельской семьи

Прочитав вопрос в инстаграме, глава края решил заехать в глухой переулок, где не чистят дороги
Марина КОЧНЕВА
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Семья Тропиных принимает губернатораСемья Тропиных принимает губернатораФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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24 января на окраине райцентра Троицкое, возле дома молодой семьи Татьяны и Андрея Тропиных, появилась машина губернатора, следом - микроавтобус с корреспондентами. Вторая машина при этом изрядно побуксовала в сугробе.

Именно об улицах, которые не расчищаются (больных выносят по сугробам на одеялах), о газе, который долго не проводят, написала месяц назад врач-педиатр и мама двоих детей Татьяна Тропина в инстаграм Виктору Томенко. И теперь, во время рабочей поездки в Троицкое, глава региона решил заехать к подписчице в переулок Речной.

По словам Татьяны, о наболевших проблемах она писала еще губернатору Карлину, тогда по известной схеме письмо отправляли в район, из местной администрации приходили отписки.

- Виктор Томенко был у нас минут сорок, сначала мы беседовали при камерах, потом он попросил корреспондентов выйти, и дальше беседа была уже более душевной, - рассказала Татьяна « Комсомолке».

Виктор Томенко и Андрей Тропин Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Виктор Томенко и Андрей ТропинФото: пресс-службы правительства Алтайского края

- После этого визита раздался звонок из местной администрации, сказали, что рассмотрят наши жалобы, - говорит Татьяна. - Очень хотелось бы, чтобы это не было показательной акцией, и проблемы решили. После приезда губернатора вечером соседи пожилые подходили, интересовались, что пообещал Виктор Томенко. Очень надеются, что все сдвинется с мертвой точки.«Проблемы есть, конечно. Вместе с руководством района будем помогать их решать всем односельчанам Татьяны, - бодро написал в инстаграме сам Томенко после этой встречи. - А, вообще, ребята - молодцы. Воспитывают двоих маленьких детей, Татьяна - врач, участвует в программе "Земский доктор", за счет чего они начали строить дом, живут сейчас пока тесновато. Кстати, Татьяна, хоть и городская, из села уезжать не собирается, ведь Андрей - коренной житель Троицкого, да и врачи району очень нужны».

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