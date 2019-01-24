Сибиряк просадил в лотерею 700 тысяч рублей и начал мстить киоскерам за неудачи

Сибиряк за год спустил в лотерею почти 700 тысяч рублей в надежде сорвать баснословный куш, но раз за разом фортуна поворачивалась к нему не тем местом… Когда в очередной раз 44-летний житель Новосибирска остался ни с чем, он решил выйти на «тропу войны» и отомстить лотерейщикам.

В Новосибирск мужчина переехал несколько лет назад из Кулундинского района Алтайского края. В столице Сибири он жил у брата, официально нигде не работал и мечтал о большом выигрыше, который позволит безбедно жить и путешествовать по миру. На одной из своих страниц в социальных сетях мужчина написал – хочу в Индию!

В качестве объекта мести он выбирал старушек, которые торговали билетами в киосках. Как рассказали в прокуратуре Калининского района Новосибирска, всего он совершил три нападения.

- Мужчина подходил к киоску перед закрытием и шел за ними, пока не представится удобный случай, чтобы напасть. Каждый раз он действовал одинаково - подкрадывался сзади и бил по голове. В одном из случаев он использовал молоток с резиновым набалдашником. К счастью, все женщины остались живы, - рассказала старший помощник прокурора Екатерина Махова.

После первого нападения судьба дала шанс игроку взять реванш. В отнятой у киоскерши сумке было около 20 тыс. рублей и почти 1800 новых лотерейных билетов разных видов - «Русское лото», «6 из 36», «Художественная гимнастика» на общую сумму 146 тыс. рублей.

Азарт захлестнул его с новой силой, и мужчина опять включился в игру – некоторые из похищенных билетов моментальной лотереи оказались выигрышными.

Но судьба словно смеялась над ним – выигрыш от похищенных билетов составлял не больше 200 рублей. Когда заветные билетики закончились, мужчина пошел на новое дело и напал на очередную жертву в июле прошлого гола. Но грабителя спугнули прохожие – «игроку» пришлось сбежать ни с чем.

Последнее нападение произошло в сентябре – в украденной сумке, кроме небольшой сумму денег, оказались ключи от лотерейного киоска. Мужчина потом пришел к нему, открыл….но так и ничего не взял. Потом, на допросе, он признался, что замучила совесть.

Выследили мужчину почти через месяц после последнего нападения. Когда полиция нагрянула к нему домой, он не стал отпираться и написал «чистосердечное». Сейчас его дело передали в суд по обвинению ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Его могут лишить свободы на десять лет.