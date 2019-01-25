2019-01-25T09:04:59+03:00
Общество

По лестнице гостиницы "Алтай" поднимались Вольф Мессинг, Эльдар Рязанов, Лариса Голубкина

Как выглядит легендарное здание после масштабной реконструкции (фоторепортаж)
Марина КОЧНЕВА
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Гостиница "Алтай"Гостиница "Алтай"Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостинице «Алтай» на восьмом десятке лет подарили вторую молодость. Известное здание появилась в городе в 1941 году. Ее проектировали архитекторы Аркадий Баранский и Владимир Казаринов. Старинная гостиница пережила войну, оттепель, лихие девяностые и миллениум, и, как многие памятники архитектуры, грустно старела.

Но, к радости горожан, "старушке" не дали покрыться плесенью. Собственники вложили большие средства в реконструкцию, и результаты впечатляют.

- Это большой и сложный проект. Уровень реставрационных работ — невиданный, решения по реставрации и воссозданию деталей фасадов и интерьеров поразительны для нашего времени. На сегодня это пока уникальный пример такой работы над объектами культурного наследия, - с гордостью написал архитектор Александр Деринг на своей странице в "Фейсбуке". Кроме команды Деринга в реконструкции участвовали архитекторы Степан Пономарев и Максим Третьяков, дизайнер-декоратор Татьяна Щастливец.

Гостиница "Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай"Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 25 января, новое здание принимает первых постояльцев. А накануне открытия наш фотокор совершил полуторачасовую экскурсию по гостинице и увидел, как ее советский шарм сочетается с авангардными решениями. Пройдитесь и вы вместе с ним по коридорам, отсвечивающим красным, полюбуйтесь уникальной старинной лепниной, поднимитесь по той самой парадной лестнице, по которой когда–то поднимались такие знаменитости, как Вольф Мессинг, Александр Вертинский, Эльдар Рязанов, Лариса Голубкина, съемочная группа легендарного фильма «Кощей Бессмертный» . Ну и в современные номера загляните, где тоже можно увидеть штрихи советской эпохи, например черно-белое фото того времени.

К услугам постояльцев готовы 79 номеров. Кроме апартаментов высшей, первой, четвёртой категорий для гостей работает кафетерий, конференц-зал, лаундж-зона и т.д

Напомним, что "Алтай" - это первая гостиница, построенная в нашем крае.

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай". Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостиница "Алтай".Фото: Олег УКЛАДОВ

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