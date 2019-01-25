Барнаульцев просят помочь найти девочку, упавшую в колодец

Следователи просят жителей Барнаула помочь с поиском девочки, которая вечером 22 января провалилась в открытый колодец. Инцидент произошел в районе дома 20 на улице Энтузиастов.

Падение в колодец

Открытый люк на пр. Энергетиков, 20 (Barnaul22).Автор: Евгений Коровкин

Видео с падением девочки появилось в социальных сетях, а затем о ребенке написали и местные СМИ. На видеозаписи видно, как школьница идет по сугробу, а потом резко проваливается. Глубина колодца составляет около пяти метров. Спасло от падения на дно то, что девочка успела сориентироваться, раскинуть руки и удержаться на поверхности. Вскоре ей на помощь пришел проезжающий мимо мужчина.

Как оказалось, девочку спас младший инспектор отдела охраны исправительной колонии №3 УФСИН России по Алтайскому краю, старшина внутренней службы Евгений Коровкин. Мужчина в этот момент на своем автомобиле возвращался домой со службы. Увидев девочку, он поспешил помочь ей. При этом две машины в этот момент проехали мимо.

- Оказалось, что девочка, на вид лет семи-восьми, провалилась в открытый колодец. Он находился между двумя дорогами в снегу. Было уже достаточно темно, девочка бежала по снегу и не заметила его. К счастью, она успела раскинуть руки и удержаться – это спасло ее от падения на дно колодца. Я спросил, ничего ли она не сломала, как себя чувствует. Девочка сказала, что все нормально, просто ушиблась. Поблагодарила меня и убежала домой, - рассказал Евгений Коровкин.

Назначена проверка

Уже на следующий день колодец был закрыт. Однако Следственный комитет Алтайского края сразу после происшествия заявил о проверке. В ходе нее дадут оценку действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание территории, на которой находится открытый колодец. Пресс-секретарь барнаульского Водоканала Наталья Эргардт уже заявила, что никаких работ в том месте не проводилось.

- К нам не поступало обращений об открытом колодце, никаких работ на том месте мы тоже не вели, и, конечно, речи не идет о том, что это рабочие забыли закрыть люк. Это могло произойти по разным причинам – снегоуборочная техника часто сдвигает люки, машины паркуются. Мы всегда просим сообщать на горячую линию о подобных ситуация, не важно, наш это колодец или нет – мы оперативно решаем вопрос, - рассказала пресс-секретарь барнаульского Водоканала Наталья Эргардт.

Евгений Коровкин, спасший ребенка, не знаком с девочкой и не знает ее имени и фамилии, а именно эта информация необходима следователям для проверки. Поэтому ведомство просит жителей Барнаула, которые знают этого ребенка или семью, в которой он воспитывается, обратиться к ним. Позвонить можно по телефонам: 8 (3852) 29-80-01, 29-80-94, 61-74-38 или 61-72-51.

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Об открытых колодцах жителей просят сообщать по телефону горячей линии - 8 (3852) 28-22-00.

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