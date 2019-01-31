2019-01-31T09:31:38+03:00
Происшествия

Жилой дом рухнул в Рубцовске после взрыва бытового газа

Пострадавшей хозяйке самостоятельно удалось выбраться из-под завалов
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жилой дом рухнул в Рубцовске после взрыва бытового газа Фото: "Местное время"Жилой дом рухнул в Рубцовске после взрыва бытового газа Фото: "Местное время"
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Частный жилой дом взорвался в Рубцовске накануне, 30 января. Предварительной причиной ЧП стала утечка бытового газа. Пострадала хозяйка рухнувшего строения. Женщине удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Сейчас она находится в больнице.

Жилой дом рухнул в Рубцовске после взрыва бытового газа Фото: "Местное время"

Жилой дом рухнул в Рубцовске после взрыва бытового газа Фото: "Местное время"

Вместе с экстренными службами на место ЧП прибыли журналисты газеты «Местное время». Они сообщили, что взорвался дом по адресу: улица Трудовая, 16.

Уже в первые минуты была опровергнута версия о том, что в доме взорвался газовый баллон, поскольку пожарные нашли его в целости и сохранности. Вероятной причиной взрыва стала утечка бытового газа. Эта версия пока проверяется.

Жилой дом рухнул в Рубцовске после взрыва бытового газа Фото: "Местное время"

Жилой дом рухнул в Рубцовске после взрыва бытового газа Фото: "Местное время"

Что касается пострадавшей женщины, то выбравшись из под завалов, она пошла к родственникам, которые живут с ней по соседству. Когда приехала «скорая помощь» пострадавшую с многочисленными ожогами увезли в городскую больницу №1.

Жилой дом рухнул в Рубцовске после взрыва бытового газа Фото: "Местное время"

Жилой дом рухнул в Рубцовске после взрыва бытового газа Фото: "Местное время"

Известно, что на место ЧП выезжал глава Рубцовска Дмитрий Фельдман. Он на месте прокомментировал ситуацию:

– Сейчас важно установить причины, чтобы не допустить повтора трагедии. Проблем с размещением пострадавшей не возникнет. Как только хозяйка рухнувшего дома обратится в администрацию, помощь будет оказана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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