2019-01-23T14:51:28+03:00
Общество

"Подаю на Битнер и Исаенко за клевету": "экстремистка" Мотузная хочет судиться с доносчиками

Эти девушку сдали Марию в полицию
САПОЖКОВА Александра
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Мария МотузнаяМария МотузнаяФото: Олег УКЛАДОВ
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Бывшая «экстремистка» Мария Мотузная опубликовала в «Твитере» пост: «Подаю в суд на Битнер и Исаенко за клевету».

Напомним, Анастасия Битнер и Дарья Исаенко – девушки, которые заявили на Мотузную в полицию. Они - будущие юристы, учатся на кафедре уголовно-правовых дисциплин алтайского филиала РАНХиГС. По неподтвержденным данным, выявлять «экстремистов» в сети «стряпать» на них доносы – были их учебным заданием. В заявлении они написали, что мемы, которые репостнула Мария, вызвали у них неприязнь, ненависть и оскорбили их как верующих.

- Я читала их показания, они написаны как под копирку – мол, нашли в рекомендациях соцсети меня, потом, зайдя на мою страницу, увидели картинки и оскорбились, - рассказывала ранее Мария.

Также сейчас девушка хочет добиться реабилитации, компенсации и лишения статуса адвоката Ирины Сертягиной, которая сначала защищала девушку.

- Я не знаю, как это правильно называется, но я мечтаю, что ей запретят защищать людей! Ненавижу карманных адвокатов, - написала Мария. - Барнаул! Разыскиваю людей, которые так или иначе имели дело с ней! Прошу, свяжитесь со мной!

Ранее экс-"экстремистка" заявляла, что никогда не простит людей, причастных к ее личной трагедии:

- Я никогда этого не прощу всем, кто причастен… Сначала допросы, суды, травля, потом пара неверных шагов, и уже половина рунета против меня. Столько ненависти и обидных слов я за всю жизнь не получала. Я не думала, что бывает столько злых людей. Несколько раз я была буквально в шаге от суицида. Но я со всем справилась.

Напомним, Марию Мотузную из-за мемов в социальной сети "ВКонтакте" обвиняли в экстремизме по статье 282 УК РФ и оскорблении чувств верующих по статье 148 УК РФ. Уголовное преследование было прекращено в связи с декриминализацией экстремистской статьи. Мотузную исключили из списка экстремистов. Сейчас девушка находится в Литве.

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