Пряничная милота: фотоподборка самых красивых пряников в мире

Жительница Барнаула Елена Калина создает пряники, которые невозможно есть. Не в том смысле, что вы подумали. Они очень-очень вкусные! Но отломить кусочек от такой красоты - рука не поднимается. Это настоящее преступление, так как эти пряники можно смело приравнять к произведениям искусства! Поэтому многие хранят прянички Елены Калиной как сувениры. А заказывают их на разные праздники.

- На дни рождения, свадьбы, 8 марта, 23 февраля и т.д. Был случай, когда беременная заказывала пряничек, чтобы сообщить мужу о том, что они ждут ребеночка, следующий пряник - когда узнали его пол. На рождение детей вообще часто заказывают какую-нибудь милоту, - рассказала Елена Калина. – Основные заказчики – это, конечно, женщины. Мужчины – редко. Но однажды был случай, когда парень попросил сделать пряник с надписью из Евангелие от Матфея с номером стиха и строки. Для интереса я заглянула в интернет, чтоб проверить, о чем это. Оказалось – «Да убоится жена мужа своего».

Благодарные клиенты называют пряники Калиной самыми красивыми и счастливыми в мире!

Подборка милейших вкусностей

- У вас есть мечта? У мужа моей заказчицы мечта - дом в тихом, уютном месте. Вот мы с ней и приблизили эту мечту в волшебном пряничке, - рассказывает Елена.

Фото: Елена Калина. У мужа моей заказчицы мечта - дом в тихом, уютном месте.

Эти пряники с изображением детишек были заказаны для главного врача роддома:

Эти пряники с изображением детишек были заказаны для главного врача роддома. Фото: Елена Калина.

Такой набор у барнаульской мастерицы заказывали для владельца турбазы в Казахстане. Предварительно заказчики скинули фото с базы – юрту в виде головы воина, дом и т.д. В итоге все, что было так дорого сердцу человека, воплотилось в пряниках:

Такой набор у барнаульской мастерицы заказывали для владельца турбазы в Казахстане. Фото: Елена Калина.

Этот набор пряников заказывала мама на день рождения дочке, которая любит путешествовать, изучает иностранные языки, читает Оксара Уальда в оригинале:

Этот набор пряников заказывала мама на день рождение дочке. Фото: Елена Калина.

Куклы Лол были хитом прошлого года. И сейчас на пряники с их изображением до сих пор большой спрос:

Куклы Лол были хитом прошлого года. Фото: Елена Калина.

Часто пряниками мастерицы украшают торты. Вот, например, были сделаны по заказу вот такие пряничные съедобные ложки:

Часто пряниками мастерицы украшают торты. Фото: Елена Калина.

Пряничные фонарики с горящей внутри искусственной свечкой. Шедевр, не правда ли? Был случай, когда такой пряничный фонарик был заказан в подарок на сватовство. Увы, молодые потом разошлись. Уходя, девушка прихватила с собой не только свои вещи, но и фонарик. Пусть он теперь освещает ей новый жизненный путь:

Пряничные фонарики с горящей внутри искусственной свечкой. Фото: Елена Калина.

Очень популярны наборы с паспортом. Их заказывают очень часто:

Очень популярны наборы в паспортом. Фото: Елена Калина.

Оригинальный пряник в виде рояля заказывали в подарок учителю музыки:

пряник в виде рояля заказывали в подарок учителю музыки. Фото: Елена Калина.

Набор пряников для детей в Германию – чтобы знали русские мультики:

Набор пряников для детей в Германию. Фото: Елена Калина.

Пряник в виде исторического здания был сделан для барнаульского музея «Мир времени»:

Пряник в виде исторического здания. Фото: Елена Калина.

Пряники с изображением «Ласточкиного гнезда» заказала женщина, которая поехала отдыхать в Крым и была вдохновлена его красотой. В подарок родственникам она заказала у барнаульской мастерицы пряники с крымским колоритом:

Ласточкино гнездо. Фото: Елена Калина.

Отличный подарок на 8 марта:

Тюльпаны к 8 марта. Фото: Елена Калина.

Зачастую прянички заказывают в подарок для любимых мамочек:

Подарок для любимых мамочек. Фото: Елена Калина.

Необычные пряники в виде спилов деревьев. Все съедобное и очень вкусное!

Необычные пряники в виде спилов деревьев. Фото: Елена Калина.

Пряники для Дня влюбленных. И не только:

Пряники для влюбленных Фото: Елена Калина.

И какая же свадьба без пряников?

Пряники для влюбленных Фото: Елена Калина.

Они точно сделают семейную жизнь сказочно-пряничной:

Свадебные пряники. Фото: Елена Калина.

А на юбилеи свадеб бывает даже такое: 3-D пряник в виде кареты. «Молодые» отметили 25 лет совместной жизни:

3Д пряник в виде кареты. Фото: Елена Калина.

Этот пряник был заказан в подарок для юриста с пожеланием, чтобы в суде у него всегда находились весомые аргументы:

Подарок для юриста. Фото: Елена Калина.

А это вам на «десерт» - для вдохновения и восхищения: