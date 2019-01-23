2019-01-23T10:35:38+03:00
Общество

С февраля в транспорте Барнаула можно будет рассчитываться банковской картой

Стоимость проезда в таком случае составит 23 и 25 рублей
Дарья САВЕНКО
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По-новому расплачиваться можно будет только в там, где есть валидаторы.По-новому расплачиваться можно будет только в там, где есть валидаторы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вот и до Барнаула дошли высокие технологии – уже с февраля любой пассажир общественного транспорта сможет оплатить свою поездку банковской картой.

Посленовогоднее повышение

С 1 января 2019 года в автобусах, трамваях и троллейбусах проезд подорожал до 23 рублей, а в маршрутках – до 25, что вызвало волну негодования у горожан. МУП «Центртранс» пошел навстречу пассажирам и разработал выгодные тарифные планы.

По словам руководителя предприятия Юлии Дороховой, новая тарифная линейка позволила привлечь дополнительно около четырех тысяч пользователей транспортных карт. Самым популярным на сегодняшний день является тариф «Электронный кошелек», где одна поездка на автобусе, трамвае и троллейбусе обходится в 21 рубль.

Переход на банковские карты

Сейчас рассчитаться в общественном транспорте Барнаула можно несколькими способами - наличными, с помощью транспортной карты, браслета или брелока. Однако уже с февраля пассажиры смогут заплатить за поездку банковской картой с функцией бесконтактных платежей. Чтобы заплатить за проезд, достаточно будет просто приложить банковскую карту к валидатору и дождаться звукового сигнала. Стоимость проезда при расчете банковскими картами будет такой же, как и при оплате проезда наличкой – 23 и 25 рублей.

Некоторые даже шутят, что до столицы Алтайского края наконец-то дошли высокие технологии. Кстати, в Бийск рассчитываться банковской картой можно еще с августа 2017 года. При этом наукогдрад стал первым городом в России, в котором она появилась сразу во всем общественном транспорте.

Повезло не всем

Однако в оплате проезда при помощи карты есть нюансы. Расплачиваться таким образом можно будет только там, где есть валидаторы, а это не 100% транспорта нашего города.

– Сейчас валидаторы внедрены практически во всех автобусах большой вместимости, в ряде автобусов средней вместимости и некоторых маршрутках, а также во всех троллейбусах и трамваях. Конечно, остается транспорт, который не оснащен такими устройствами, но мы работаем над этим, – рассказывает председатель комитета информационной политики администрации города Барнаула Екатерина Андреева. – Например, при заключении контрактов на маршруты приоритет отдается тем перевозчикам, которые готовы оснастить транспорт валидаторами. Мы стремимся сделать систему оплаты проезда прозрачной, поэтому подталкиваем перевозчиков к необходимости их установки.

Например, в автобусах маршрута №29, который пользуется большой популярностью у барнаульцев, оплачивать проезд можно только наличными. То есть этих пассажиров такое нововведение пока никак не коснется.

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С нового года в Барнауле подняли стоимость проезда, причем сразу до 25 рублей в маршрутках и до 23 рублей – в автобусах большой вместимости и электротранспорте. Аргументировали это ростом цен на топливо и запчасти, а также невозможностью обновлять автопарк при действующих ранее тарифах (подробнее)

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