Уроженец Алтайского края проиграл в лотереи 700 тысяч рублей

Уроженец Алтайского края всегда мечтал о легких деньгах. Свое счастье он искал в лотерейных киосках Новосибирска. В этом городе он жил в последнее время. В итоге мужчина проиграл 700 тысяч рублей, но не смог с этим смириться и стал грабить беззащитных продавщиц лотерейных билетов.

О том, как развивались события, пишет «НГС» со ссылкой на прокуратуру Калининского района Новосибирска.

44-летний мужчина мечтал сорвать куш. Едва ли не все свои деньги он тратил на лотерейные билеты, которые чаще всего оказывались проигрышными. Если ему и удавалось что-то выиграть, то это были несущественные деньги, которые не могли покрыть его расходы на лотереи.

Когда мужчина осознал, что его проигрыш достиг 700 тысяч рублей, его взяла такая досада, что он решил, во что бы то ни стало вернуть свои деньги, но уже другим способ. В своем проигрыше он почему-то стал винить тех женщин, которые продавали лотерейные билеты, в итоге он начал их грабить.

Первую жертву он выследил 19 января 2018 года. Злоумышленник напал на женщину со спины, ударил ее по голове металлической зажигалкой. Потерпевшая упала на колени, но сумку не выпускала. Тогда налетчик нанес ей еще несколько ударов по голове и все-таки вырвал у нее сумку.

Позже следствие выяснит, что в сумке находились мобильный телефон, ключи, транспортная карта, 1899 лотерейных билетов и 19572 рубля, которые принадлежали работодателю продавца.

Во время расследования уголовного дела подозреваемый признался, что проверил украденные билеты. Часть из них оказались выигрышными, но, то были несущественные деньги – от 100 до 200 рублей. Тем не менее, на свой страх и риск он обналичил эти билеты в разных киосках города.

Почти полгода понадобилось злоумышленнику, чтобы во второй раз решиться на такое же преступление. Уже 6 июля 2018 года он напал на другую женщину, которая также работала продавцом лотерейных билетов. На этот раз в качестве орудия он использовал резиновый молоток. После нескольких ударов по голове потерпевшая упала, но налетчик не стал забирать ее сумку, поскольку испугался случайных свидетелей.

Третье аналогичное преступление было совершено 29 сентября 2018 года. Пострадала еще один продавец лотерейных билетов. Злоумышленник снова напал со спины и вновь нанес своей жертве несколько ударов резиновым молотком по голове. На этот раз он отнял у женщины сумку. В ней были мобильный телефон, ключи и кошелек, в котором лежала тысяча рублей.

Все жертвы налетчика получили травмы головы, которые оцениваются, как легкий вред здоровью.

Известно, что подозреваемый признался в совершенных им преступлениях, он написал явку с повинной и попросил, чтобы его уголовное дело рассматривали в особом порядке. Пока дата судебного заседания не назначена.