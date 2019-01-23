Татьянин день в Барнауле - 2019: программа мероприятий

Татьянин день, 25 января, по традиции, будут отмечать не только обладательницы этого прекрасного имени, но и студенты. Ведь Святая Татьяна – их покровительница. А к гуляниям студентов и Татьян могут присоединиться и другие жители города.

Литургия. крестный ход, освящение зачеток

В 8:30 в Никольской церкви (пр. Ленина, 36) начнется Божественная литургия.

В 10:30 от Никольской церкви до часовни Святой Татианы (АлтГТУ) отправится Крестной ход.

В 10:45 в часовне Святой Татианы пройдет молебен, и студенты смогут окропить свои зачетки.

АлтГТУ: «Угощение от Татьяны»

С 10:00 до 12:00 в манеже Алтайского техуниверситета (пр. Комсомольский, 69а) пройдут народные забавы и конкурсы.

В 12:00 состоится межвузовский конкурс «Угощение от Татьяны». Участницы конкурса – Татьяны – принесут заранее приготовленные кулинарные творения. На красиво накрытых столах мастерицы представят блинчики с разными начинками, торты, рулеты, профитроли, печенье и многое другое. Ректор Андрей Марков угостит всех сбитнем «Ползуновский», который приготовят студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, сообщили в пресс-службе вуза.

АлтГУ: пряничная зачетка с «кремовой подписью»

Мероприятие в Алтайском госунивере начнется в 13 часов в главном корпусе (ул. Димитрова, 66) со встречи императрицы Елизаветы Петровны, учредительницы первого российского университета. На праздник она прибудет в карете. Ее будут встречать перед входом в галерею «Universum».

Основная программа состоится в холле концертного зала. Будет много музыки и угощений (блинчики, сбитень).

- А еще всех гостей праздника угостят пряничной «Счастливой зачеткой», испеченной в кондитерском цехе АлтГУ. Это будет полутораметровый медовый пряник из восьми коржей с вареной сгущенкой. Зачетка будет открытой (в прошлому году испекли закрытой, - прим. ред.) с кремовой подписью руководителя вуза – врио ректора Сергея Бочарова, - рассказали в Алтайском госуниверситете.

В 16:00 в концертном зале АлтГУ состоится «Вечер Святой Татианы» с участием хора духовной семинарии.

АлтГПУ: "Студенческий переполох"

На большой перемене (с 11.10 до 11.30) всех студентов педагогического университета объединит флешмоб – исполнение гимна вуза. А после пар в сквере АлтГПУ (ул. Молодежная, 55.) с 13.30 всех ждет "Студенческий переполох" – молодежные гулянья, шуточные эстафеты студенческой Универсиады, веселая фотозона, горячий чай и угощения, сообщили в вузе.

АГИК: «Метание валенка», «Машеньки-Яшеньки», «Прокати любимую»

В 12:00 в Алтайском институте культуры (ул. Юрина, 277) начнутся студенческие гуляния.

- Студенты будут отмечать праздник шумно и весело. Их ждет концертно-игровая программа: русские зимние забавы «Машеньки-Яшеньки», «Метание валенка», «Прокати любимую» и другие, в которых смогут принять участие все желающие. Также можно будет прокатиться в повозке с собачками Хаски, - говорят в вузе.

Зрителей торжества ожидает также яркий флешмоб от студии современного танца «Стиль», выступления ансамбля народного танца «Сибирь» и ансамбля народной песни «Ладо». А еще - вкусная горячая студенческая каша.

Парк "Центральный": бесплатные коньки и чай

В парке культуры и отдыха "Центральный" (пр. Социалистический 11) 25 января в 15:00 состоится праздничная программа. Татьянам подарят бесплатный час проката коньков (с 10:00 до 19:00 при предъявлении паспорта). А все студенты смогут угоститься горячим чаем, сделать селфи с зачетной книжкой, выгрузить его в группе парка «Вконтакте» с хэштегом #паркцентральный и получить приз.

«Granmulino & Vienne Lion»: шоу-программа «Татьянин День»

В развлекательном комплексе «Granmulino & Vienne Lion» (пр. Социалистический , 71) студенческая вечеринка пройдет 26 января (начало в 19 часов).

Программа праздника включает живые выступления (саксофон, гитара, вокал), розыгрыши призов, шоу «Вечер Татьян» и другое. Здесь же определятся финалистки конкурса красоты «Мисс Granmulino» Январь 2019. Главным призом станет поездка в Италию, которую разыграют этим летом. Ведущие вечера: Татьяна Баёва (основатель модельного агентства "Стиль") и известный шоу-мен Артем Макота.

Вход свободный. Столики рекомендуют бронировать заранее.

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