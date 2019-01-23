2019-01-22T14:56:52+03:00
Общество

В Барнауле 1 февраля начинается запись детей в школу

Как правильно это сделать
Дарья САВЕНКО
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Подать документы можно через интернет или при личном обращенииПодать документы можно через интернет или при личном обращенииФото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 февраля в Барнауле стартует прием документов поступающих в первый класс. В первую очередь, школы обязаны зачислить тех, кто живет на прикрепленной территории, а уже потом остальных ребят.

Возьмут не всех

Подать документы о зачислении ребенка в первый класс могут только родители или его законные представители. Сделать это можно как лично, придя в учебное заведение, так и в электронном виде. Не стоит забывать, что при подаче документов родители могут выбрать только одну школу. По закону, в первую очередь места предоставляются тем детям, которые проживают на закрепленной за ними территории. Если же вы зарегистрированы в районе Потока, но хотите, чтобы ребенок учился в гимназии в центре Барнаула, то подать заявление в первый класс вы можете только с начала лета. Правда, никто не обещает, что ваш ребенок будет туда зачислен.

Личный прием

Родителям будущих первоклассников, которые планирует обратиться лично, необходимо прийти в школу и принести с собой:

- оригинал паспорта родителя или законного представителя;

- оригинал свидетельства о рождении;

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка на закрепленной территории.

Сотрудник образовательного учреждения внесет эти данные в электронную систему. Если вы закреплены за этой школой, то ребенок автоматически зачисляется для обучения в ней. Однако за руководством школы остается право отказать родителям, если класс набран и свободных мест нет.

Через интернет

Записать ребенка в первый класс можно и при помощи интернета. Правда, для этого родители должны быть зарегистрированы на портале «Госуслуги». Это потребуется, чтобы авторизоваться на портале образовательных услуг Алтайского края по адресу https://eso.edu22.info. Там нужно заполнить все необходимые сведения, выбрать школу и класс, а также прикрепить скан-копии необходимых для зачисления документов.

В течение семи рабочих дней школа проверит все сведения и примет решение. Статус заявления родители должны сами отслеживать на портале образовательных услуг. Если ребенка зачислили, то с родителями свяжутся и пригласят для дальнейшего оформления документов.

Топ-5 вопросов о зачислении

Куда обращаться, если в школе не хватило места?

Родители или законные представители ребенка должны получить в школе уведомление об отказе и с этим документом обратиться в комитет по образованию города Барнаула. По заявлению родителей ребенок зачисляется в ближайшую школу.

Примут ли ребенка в школу, если родители не граждане России?

Да, примут. Иностранные граждане и лица без гражданства для зачисления ребенка в первый класс предъявляют:

- оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ.

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.

Все документы должны быть представлены на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Какая школа закреплена за ребенком?

Жители Барнаула могут посмотреть перечень территорий и закрепленные за ними школы в приказе городского комитета по образованию.

Предоставляются ли льготы многодетным семьям со школьниками?

На приобретение товаров, необходимых для посещения школьных занятий на 2019/2020 учебный год, многодетным семьям с первоклассником предоставляется льгота в размере 7,5 тысяч рублей. Для подготовки к школе учащихся 2-11 классов предоставляется 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Заявление о предоставлении льгот можно подать в МФЦ и управлении социальной защиты населения города Барнаула.

До какого числа ведется запись в первый класс?

Заявления о приеме в школу по месту жительства принимаются с 1 февраля по 30 июня. В другие школы - с 1 июля по 5 сентября 2019 года.

Запишите телефончик

Телефоны горячей линии по приему в первый класс: 8 (3852) 56-90-36, 56-90-23, 56-90-34 (комитет по образованию города Барнаула).

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