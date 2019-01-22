2019-01-22T10:03:48+03:00
Общество

«Кровавое» лунное затмение на Алтае: фотоподборка

Жители края и республики поделились впечатляющими снимками в соцсетях
Дарья САВЕНКО
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Астрономические явления можно было увидеть невооруженным глазом.Астрономические явления можно было увидеть невооруженным глазом.Фото: Светлана КАЗИНА
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В ночь с 21-го на 22 января жители Алтайского края и Республики Алтай могли наблюдать сразу два красивых астрономических явления – суперлуние и полное лунное затмение. Люди на протяжении всей своей истории восхищались этим природным зрелищем и приписывали ему волшебные свойства – возможность исполнения желаний! Многие запечатлели «кровавую» луну и опубликовали фотографии в социальных сетях. Если вы пропустили суперлуние и затмение, то можете насладиться впечатляющими кадрами в подброкке "Комсомолки".

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mooreann88mooreann88
Первое полное лунное затмение в 2019
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stiffy_airstiffy_air
Каждый, как и луна, имеет свою темную сторону, которую он не показывает никому
77 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
ekaterinaskomorohekaterinaskomoroh
А из нашего окна горы и Луна видна
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zhar_ptica_belokuriha_hotelzhar_ptica_belokuriha_hotel
21 января 2019 год. Понедельник. Суперлуние
43 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
elenka_shelelenka_shel
Суперлуние
18 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
serdcelesaserdcelesa
Луна
196 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
kattykleakattyklea
Это прекрасно
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