«Кровавое» лунное затмение на Алтае: фотоподборка
Жители края и республики поделились впечатляющими снимками в соцсетях
Астрономические явления можно было увидеть невооруженным глазом.Фото: Светлана КАЗИНА
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В ночь с 21-го на 22 января жители Алтайского края и Республики Алтай могли наблюдать сразу два красивых астрономических явления – суперлуние и полное лунное затмение. Люди на протяжении всей своей истории восхищались этим природным зрелищем и приписывали ему волшебные свойства – возможность исполнения желаний! Многие запечатлели «кровавую» луну и опубликовали фотографии в социальных сетях. Если вы пропустили суперлуние и затмение, то можете насладиться впечатляющими кадрами в подброкке "Комсомолки".
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Суперлуние
Луна
Это прекрасно