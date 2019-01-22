«Прокачай свои орехи»: горячее видео откровенного танца пятой точкой

Барнаульская танцевальная студия опубликовала на своей странице в Инстаграмме видео зажигательного откровенного тверка с призывом начать заниматься этим видом танца.

zasteklom_22 TWERK Студия танца @zasteklom_22

«Booty dance/twerk — направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бёдер, живота и рук, при этом остальные части тела почти полностью неподвижны. В переводе с английского booty dance означает «танец попой». Прокачай свои орехи» - написано под постом.

Стоит отметить, что тверк становится все более и более популярным. Многие считают его неприличным, однако поклонников у откровенного танца бедрами и ягодицами не меньше.

- Танец попы гипнотизирует мужчин, - говорит одна из танцовщиц. – Сейчас наступило время, когда путь к сердцу мужчины лежит вовсе не через желудок – тут вам в помощь куча разных кафе. Хотите чтобы он вас запомнил – удивите. И тверк идеально подходит для этого.