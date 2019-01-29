Ветки долетели до четвертого этажа: Троллейбус под корень снес дерево в центре Барнаула

Очередное серьезное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Барнауле сегодня, 29 января. На этот раз троллейбус, который следовал по маршруту №7, врезался в дерево.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, авария случилась в 15 часов 36 минут на пл. Октября, возле остановки. Данные о пострадавших разнятся. В Госавтоинспекции сообщили, что за медпомощью обратились четыре человека. Насколько серьезными оказались травмы, не известно. Тем временем в пресс-службе городской администрации есть сведения о шести пострадавших (четверых пассажиров троллейбуса увезли на «скорых» в горбольницу №1, двоим оказали медпомощь на месте). Немного позднее на сайте ГУ МВД по краю появилась информация, что за медпомощью обратились уже 8 человек.

ДТП с троллейбусом в Барнауле. Фото Светланы Смолянниковой

Тем временем, очевидцы аварии рассказывают, что удар был очень мощный. Ветви поваленного дерева долетели до четвертого этажа дома, рядом с которым и произошла авария.

Полицейским еще предстоит разобраться в причинах, из-за которых произошло это ДТП.

Тем временем, горожане активно обсуждают случившееся в пабликах.

– Мимо проезжал. Водитель сказал, что рулевую тягу срезало, – написал Константин Попов в сообществе «Barnaul22».

– Жалко, конечно, пассажиров. Но авария еще и детсадовцев должно быть напугала. Если бы не дерево, троллейбус мог бы въехать в детский сад, который находится на первом этаже этой пятиэтажки, – добавила здесь же Ирина Невежина.

ДТП с троллейбусом в Барнауле. Фото Светланы Смолянниковой

Напомним, что в декабре прошлого года также на площади Октября городской автобус маршрута №35 врезался в столб. В результате аварии пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Позднее прокуратура провела проверку в отношении компании «Евробус-Плюс», которой принадлежал автобус, врезавшийся в столб. Специалисты надзорного ведомства определили, что перевозчик допустил ряд нарушений.

Что касается сегодняшней аварии с участием троллейбуса, уже известно, что «Горэлектротранс» проведет внутреннюю проверку.

ДТП с троллейбусом в Барнауле. Фото Светланы Смолянниковой

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