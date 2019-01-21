Привязал жену к машине и тащил по лесу: в Барнауле будут судить садиста

Встреча 25-летней Маши Трофимовой с Кириллом Рогожиным (имена изменены – прим.авт.), который был на три года ее моложе, была чем-то особенным. После первого неудачного брака Маши, парень, который так красиво ухаживал и был обходительным, быстро нашел подход к ее сердцу.

Они сошлись и стали жить вместе. Проблемы начались с первых же дней – парня словно подменили. Из обходительного молодого человека тот превратился в монстра. Он постоянно избивал гражданскую жену. По данным краевого Следственного комитета, при любой ее попытке уйти, угрожал убийством родителей и маленького ребенка – малыш жил в деревне с бабушкой и дедушкой, пока Маша работала в городе.

Любое безобидное Машино слово могло стать поводом для неадекватной реакции – были случаи, когда он тушил окурки о лицо молодой девушки. В другой раз Кирилл засунул девушку в багаж и увез в лес. Там он привязал ее тросом к машине, сел за руль и поехал, волоча Машу по дороге.

- Девушка пыталась избавиться от садиста, даже писала заявления в полицию, но каждый раз сожитель принуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства и отзывать заявления, - рассказали в краевом управлении СУ СК России.

Много раз Маша меняла квартиры, но Кирилл находил ее и жестоко избивал. В январе прошлого года он забрал у девушки паспорт и карту. Девушка обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело о краже. Он снова попытался на нее напасть - подкараулил у подъезда с ножом в руке. Неизвестно, чем могло кончиться дело, если бы его не спугнула соседка. Маша решаилась все рассказать полицейским.

- В ходе расследования уголовного дела потерпевшая рассказала следователям о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев. Кроме того, в ходе предварительного следствия выявлены несколько эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, которые обвиняемый совершил в 2013 и 2014 году в отношении несовершеннолетней девушки, с которой имел близкие отношения. Он также издевался над потерпевшей: избивал, лишал свободы и насиловал, - рассказали следователи.

Сейчас Кирилла обвиняют в преступлениях по 13 статьям уголовного кодекса – о лишении свободы, похищении, изнасиловании, причинении вреда здоровью, принуждении к даче ложных показаний, краже и похищении документов.

Кстати, эксперты установили, Кирилл вменяем, однако у него выявлены индивидуально-психологические особенности в виде жесткости, эгоистичности, властности и агрессивности. В ходе расследования уголовного дела мужчина вину в содеянном признал частично, утверждая, что потерпевшие оговаривают его, обвиняя в насилии.

Сейчас дело передали в суд для рассмотрения.