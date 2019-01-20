Жители Барнаула больше остальных недовольны жизнью

Барнаульцы больше остальных недовольны своей жизнью! Да-да! Вы не ослышались. Специалисты провели исследование и выяснили, что в столице Алтайского края живет мало довольных и уверенных в завтрашнем дне людей.

Довольные и недовольные

Эксперты Финансового университета при правительстве России поставили Барнаул на последнее – 76 место – в рейтинге городов, жители которого довольны качеством своей жизни. Сформировали рейтинг на основе опросов, которые проводились в течение 2018 года в 76 городах нашей страны с населением более 250 тысяч человек. Специалисты задали респондентам три вопроса и оценили не только удовлетворенность граждан жизнью, но и уверенности в своем завтрашнем дне и в будущем своего места работы.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Больше всего довольны своей жизнью россияне, проживающие в Грозном, Тюмени и Ижевске. Замыкает пятерку Махачкала и Краснодар. Там полностью или в основном довольны своей жизнью от 84% до 88% опрошенных.

А вот в Барнауле довольны жизнью 75% респондентов. В прошлые годы этот показатель был выше: в 2016 году – 79%, в 2017 – 78%. В 2018 году мы обошли 75 городов России и заняли последнее место.

В пятерку аутсайдеров также входят Магнитогорск, Волгоград, Омск и Саратов. Недалеко от Барнаула ушли в рейтинге и соседние города: Новосибирск занял 61 место, а Новокузнецк и Кемерово расположились на 65 и 67 местах. Там доля довольных составляет 78-79%.

Уверенные и неуверенные в завтрашенм дне

Специалисты также узнали, много ли людей уверены в завтрашнем дне. Барнаул в этом рейтинге оказался в четверке с конца - 73 место из 76. Причем неуверенных в нашем городе - 47% жителей. Что интересно, еще в 2017 и 2016 годах таких было 40%, а в 2014 показатель и вовсе опускался до 37%.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Первые три места поделили между собой Ижевск, Набережные Челны и Казань, где уверенность в завтрашнем дне ощущают 66% опрошенных. Последние три места - у Пензы, Волгограда и Якутска.

Уверенные и неуверенные в будущем своего предприятия

Еще один рейтинг касался уверенности в будущем своего предприятия. В итоге 68% баранульцев уверены, что их контора будет работать и дальше, а остальные 32% очень сомневаются в этом. С таким показателем мы заняли 72 место из 76.

Финансовый университет при Правительстве РФ

В тройку наиболее уверенных в будущем своего места работы вошли жители Ярославля, Грозного и Тюмени – от 78 до 82%. Хуже всех обстоят дела в Нижнем Новгороде, Твери и Тольятти.