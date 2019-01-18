14-летняя девочка с острым лейкозом верит, что может победить рак

Виктории Старцевой – девочке, которой врачи в прошлом году поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз, очень нужна ваша помощь.

Беда пришла ниоткуда

Вике 14 лет. С самого детства она любит рисовать. Со временем простое увлечение переросло в нечто большее – девочка стала посещать занятия в художественной школе Новоалтайска. Свое будущее Вика связывает с профессией дизайнера или живописца, но сейчас в учебе пришлось сделать вынужденный перерыв.

Виктории Старцевой срочно нужна помощь.Семье из Новоалтайска требуется помощь. У старшего ребенка обнаружили рак крови, а на руках у матери-одиночки двое маленьких детей. Женщина боится, что одна не справится.

В середине прошлого года девочка стала себя плохо чувствовать, а уже в августе поступила в онкологическое отделение Алтайской краевой клинической детской больницы, а диагноз прозвучал как приговор - острый лимфобластный лейкоз. В начале сентября Вика начала получать лечение и к сегодняшнему дню уже прошла несколько курсов химиотерапии.

Финансовые трудности

Помимо Вики, в семье растут двое маленьких мальчиков. К сожалению, папа школьницы уже давно с ними не живет, а отец мальчишек умер. Поэтому практически сразу с момента постановки диагноза семья столкнулась с большими финансовыми проблемами. Долгое и тяжелое лечение постоянно требует дополнительных и немалых расходов, с которыми семье сложно справиться в одиночку. Врачи говорят, что на лечение уйдет два года. Несмотря на это, Вика верит в то, что сможет победить рак и отвечает просто: «Бывает со всеми такое. Переживу».

Для семьи даже 100 рублей – это уже помощь, которая поможет Виктории поверить в чудо.

Как помочь?

Номер карты мамы Вики: 2202200384916811 (Федулова Ольга Сергеевна)

Карта Сбербанка прикреплена к номеру телефона 8 (923) 642-08-25.

В назначении платежа указать: «Пожертвование для Вики».

Как связаться?

Следить за новостями о здоровье Виктории можно в группе Алтайской региональной общественной организации «Мать и дитя» и Межрегионального Благотворительного Фонда «Мишенька».

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