С тигрицей, Распутиным, Новодворской: самые запоминающиеся объятия барнаульцев

21 января в мире отмечается день объятий. Мы решили поинтересоваться у наших респондентов, какие объятия в их жизни были запоминающимися и кого бы хотели обнять в этот день.

Анатолий Старков, кардиолог:

- Хорошо, что рассказали мне про этот праздник. Сейчас коллегам сообщу, сам после дежурства поеду домой обниматься с родными. Объятий много не бывает, и они, кстати, абсолютно полезны для здоровья (чем чаще вы обнимаетесь, тем лучше иммунитет). Из запоминающего - "лобовое столкновение" с известной правозащитницей Валерией Новодворской. Это было на каком-то съезде. Она идет, а перед ней облако особой ауры. Было феноменальное ощущение от этого столкновения, объятия там были не в классическом смысле, а энергетические. Меня тогда мощной волной эмоций накрыло. После столкновения мы пожали друг другу руки, рассмеялись.

А если о мечте, то я назову женщину, которая уже ушла в мир иной. Это Майя Плисецкая. Помните, как она сказала в ответ на вопрос о сохранении фигуры: « Сижу не жрамши». Удивительная, гениальная женщина, даже трудно мне сравнить с ней кого-то.

Сергей Писарев, директор зоопарка:

- Одними из самых ярких объятий для меня были объятия тигрицы Багиры. Мы везли ее из Санкт-Петербурга. Когда открыли ящик, чтобы та перекусила, я побаивался - выскочит тигренок и будет рвать меня на куски. Открываем, высовываются две огромные лапы. Багира тогда обняла меня и лизнула, и это очень сильно запомнилось - очень мощный энергетический заряд получил. Мне по специфике работы хотелось бы, конечно, обняться и со львом Алтаем, и с другими нашими питомцами. Там другая энергетика - высокоорганизованных существ. Но людям обычным лучше держаться от хищников подальше за клеткой.

Наталья Николенкова, поэт:

- Объятия у меня каждый день, и все запоминающиеся. Но не могу забыть, с какой искренней любовью, теплом и готовностью к радости обнимала нас со спортивным корреспондентом Кириллом Политовым Маша Ланговая - юная пловчиха-чемпионка. С ней познакомила её красавица мама Ольга на вручении премии общественного признания "Престиж". Эта девочка обнимала от души. Незабываемо. С кем бы я хотела обняться? Ну, тут без вариантов. С пандой и с коалой, как Путин. Хотя, говорят, коалы вовсе не такие мимимишные, как кажутся, могут и укусить...

Ирина Цхай, детская писательница:

- Обниматься я очень люблю. Из недавнего - запоминающиеся объятия с Евгением Гимельфарбом, который приезжал на юбилей театра кукол Сказка». С именем этого гениального режиссера связана великолепная страница в истории театра кукол « Сказка». На творческой встрече я подскочила, обняла его, все даже подумали, что мы давно знакомы.

Виктор Ащеулов, журналист:

- Я никогда не забуду теплые объятия с честными писателями-правдоискателями: Виктором Астафьевым, Валентином Распутиным, Леонидом Соболевым и другими удивительными людьми с которыми мне довелось близко общаться, переписываться. Сейчас я бы крепко обнял Василия Шукшина и попросил прощения за то, что происходит с его именем, за ту грязь, которая льется с экранов ток-шоу от представителей его семьи. Так стыдно за эти дележки наследства, за этот грязный сор из избы.

А вот еще варианты ответов: девушку, с которой поссорился, Дженифер Энистон, Аватара, ребенка, которого редко вижу, любимую детскую игрушку, необъятное... А ваш ответ на этот вопрос?