Полное лунное затмение 21 января 2019 года: как пережить «кровавую» Луну без последствий

21 января произойдет полное Лунное затмение. Причем оно совпадает с Суперлунием – это когда Луна находится максимально близко к Земле и смотрится просто огромной. Луна окрасится в багровый цвет и будет просто завораживать своей красотой и величественностью. Начало лунного затмения - 21 января 2019 года в 8 часов 12 минут по московскому времени. Продлится оно 5 часов 37 минут (по мск) и закончится в 10 часов 51 минуту (по мск).К сожалению, наблюдать это астрологическое явление смогут не все жители страны.

Коридор затмений: магическое время

Лунное затмение 21 января замыкает так называемый январский коридор затмений, начало которого было положено 6 января солнечным затмением. Лунные и солнечные затмения считаются судьбоносными, а временной период между ними принято называть коридором затмений.

- Это магический период, когда грань между мирами так тонка, что можно заглянуть за край Вселенной и получить ответы на многие свои вопросы. В канун лунного затмения в коридоре затмений соединяются во времени и пространстве, усиливая магию и трансформацию этого времени, фатальность происходящего, а небеса так и сыплют подсказками и знаками, только успевай подмечать, - говорит барнаульский астролог Вера Топчеева.

Предостережения в день лунного затмения 21 января

Луна во время затмения будет находиться в знаке Льва, а значит, на первый план могут вылезти амбиции, тщеславие и властность. Люди могут неадекватно вести себя, вызывая других на различные провокации. Важно не вестись на это. В идеале этот день лучше провести в одиночестве, где-то на природе, чтобы привести мысли в порядок и избежать конфликтов с окружающими.

Затмение сильно влияет на взаимоотношения в парах. Поэтому высока вероятность, что вылезут проблемы, которые были долго в тени и о которых вы предпочитали молчать. При возникновении ссор имейте в виду, что закончиться они могут разрывом отношений, которые вряд ли удастся потом склеить. Поэтому совет – в этот день будьте как можно терпимее к своей второй половинке. Особенно, если вам дорог человек.

- Так как открывали коридор затмений Луна и Солнце в знаке Козерога, у нас было время так сказать запрограммировать свое будущее, составить цели и планы. Сейчас с нас строго спросится список дел и их реализация, выполнение обещаний и договоренностей. Начнется проверка на личностную зрелость и способность твердо стоять на земле. Если мы осознали важность будней и повседневных мелочей, из которых по кусочкам складывается картина нашей жизни, то и весь год пройдет на подъеме, выведет на новый уровень сознания, жизни, благополучия, даст новый виток развития личности, отношений. В противном случае откинет далеко назад.

Что нельзя делать во время лунного затмения 21 января

По мнению астролога, в период затмений не нужно принимать кардинальные решения, особенно сгоряча, так как в это время наши эмоции очень нестабильны - можно наломать столько дров, что раскладывать их по полочкам придется не один месяц.

- Во время Лунного затмения обнажается обратная сторона души, на поверхность выходят наши страхи, комплексы, подавленные чувства, опасения, а их тени при неярком свете луны могут искажаться, быть преувеличенными и восприниматься монстриками из ночного кошмара, - говорит Вера Топчеева.

Астрологи не советуют в день затмения проводить ритуальные действия – например, обряды венчания, крещения, отпевания и т.д.

Что нужно делать во время лунного затмения 21 января

- Постарайтесь гармонизировать все вокруг себя, проявляйте спокойствие и внутреннюю уверенность. Свои слабые стороны наполните светлыми мыслями и добрыми делами, - советует астролог. - В этот период можно с легкостью освободиться от вредных привычек, каких-то болезней, комплексов, порчи, сглаза, т.е. того, что мы воспринимаем в себе как вредное и ненужное, а еще поблагодарить людей, весь мир за предоставленные уроки и оставить прошлое в прошлом.

В этот день можно строить планы на весь год, тщательно продумывая все в деталях. Постарайтесь вступать в новый период после затмения с гармонией – помиритесь с теми, с кем были в ссоре. Если это сделать нереально, то хотя бы мысленно попросите у них прощение и сами простите, проведите медитации по прощению. И кстати – во время лунного затмения нельзя отказывать в помощи близким.

- Чудесных вам трансформаций, глубоких осознаний, душевной зрелости, раскрытия талантов, творческих замыслов, и пусть вся Вселенная будет на вашей стороне! – желает астролог Вера Топчеева.