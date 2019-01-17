Исследовательские станции на Луне могут появиться к 2050 году

Прорыв в исследовании космоса и лунные города – реальность ближайших десятилетий. Только подумайте, в январе китайская автоматическая станция приземлилась на обратной стороне Луны на дне кратера.

Такого никто и никогда раньше не совершал - все дело в том, что вращение Луны вокруг Земли происходит таким образом, что мы видим всегда только одну сторону Луны. Если космический аппарат находится на обратной стороне, то связь с ним может осуществляться только специальным образом через систему спутников. Кроме того, в китайском модуле находились семена хлопка, и они проросли! И это не предел – ученые обещают сделать еще больше открытий. Сейчас луноход исследует поверхность объекта.

Фото: Олег Петров

Ультразвуковой бур

Сейчас алтайские специалисты разрабатывают аппарат, который позволит искать и добывать воду на спутнике Земли.

- К сожалению, все известные методы исследования поверхности Луны – это механическое сверление или долбление, которое происходит при высоких температурах. При этом разрушаются все летучие вещества и испаряется вода. Решением этой проблемы может быть использование ультразвукого метода сверления, который нежно обрабатывает грунт без повышения температуры, - говорит доктор технических наук, профессор Бийского технологического института и заслуженный изобретатель России Владимир Хмелев.

Ультразвуковые аппараты будут представлять собой небольшие модули. При этом они смогут пробиваться вглубь грунта на два метра в глубину, диаметр бурения составит до 30 миллиметров. Буры будут монтировать на передвижные модули.

Фото: Олег Петров

Кстати, исследование происходит совместно с китайскими коллегами.

- Этой проблемой мы занимаемся более десяти лет. Работы проводим совместно с институтом космических исследований. Наша группа – это специалисты по ультразвуковому бурению. Поскольку проблема бурения интересует все страны, то китайская сторона обратились к нам с просьбой провести совместные научные исследованию. Мы должны разработать основы, которые позволят создать нормальные ультразвуковые аппараты для бурения лунного грунта, - говорит Хмелев.

Бийским ученым выделили грант на изучение вопроса, проект рассчитан на два года. В 2019-м разработчикам выделят около 1,3 млн рублей. Китайских ученых финансирует их научный фонд. Работы будут проводиться по единому плану. В процессе разработчики будут обмениваться результатами.

Вода – основа всех исследований

Предполагается, что обнаружение и добыча воды на Луне откроет дорогу дальнейшим исследованиям и заселению спутника. Вода позволит снабжать станции кислородом, а водород будет использоваться для заправки космических кораблей для дальнейшего исследования космоса. Также ученые считают, что на Луне возможно наличие различных соединений, которые придадут импульс к развитию науки и техники.

- По оценкам наших ученых, воды на обратной стороне на небольшой глубине должно быть достаточно, чтобы построить лунные станции, где могли бы жить целые исследовательские коллективы, - говорит профессор.

Фото: Олег Петров

По словам ученого, заселение луны достаточно отдаленная перспектива, но работу в этом направлении ведут все страны.

- В ближайшие годы американцы планируют создать станцию, которая будет вращаться вокруг Луны. С нее будут осуществлять регулярные посадки. Наша страна планирует создать такую станцию к 2030 году. Не исключено, что исследовательские станции на Луне могут быть построены уже к 2050 году, - рассказал Владимир Хмелев.

Полет на Луну – 2019

В 2019 году планируется запуск аппарата «Луна-25» в рамках российской лунной миссии. Запуск будет первым после более чем сорокалетнего перерыва. Как сообщает Институт космических исследований РАН, посадка зонда будет проходить по сценарию советских миссий.

- Аппарат будет двигаться по низкой полярной орбите вокруг Луны, а затем совершит торможение и вертикальный спуск. В отличие от посадок советских автоматических станций, последняя из которых имела место в 1976 году, «Луна-25» впервые в истории космонавтики будет направлена в полярный район Луны, - сообщает пресс-центр института.

Исследователи планируют найти в этом районе большие запасы в грунте замерзшей воды.

Читайте также

«Богиня Луны» огляделась, «Нефритовый заяц» проснулся, а «Сорочий мост» протянулся до Земли

На круговой панораме, которую прислал китайский космический аппарат «Чанъэ-4» , виден луноход «Юйту-2» (далее)

Первое загадочное открытие китайского лунохода: Луна не того цвета, что была у американцев

Китайский луноход "Юйту" - "Нефритовый заяц" - стал вторым аппаратом, совершившим мягкую посадку на Луну после того, как в декабре 1972 года ее покинули последние американцы - экипаж "Аполлона-17" - Юджин Сернан и Харрисон Шмит (далее).