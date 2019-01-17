2019-01-17T11:15:27+03:00
Происшествия

Заломил руки и повалил грабителя на землю: случайный прохожий спас девушку

Он удерживал преступника до приезда полиции
Иван ОЛЕКСЮК
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Антон УсачевАнтон УсачевФото: ОЛЕКСЮК Иван
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Житель Барнаула спас девушку от грабителя. В начале января злоумышленник напал на одинокую прохожую, ударил и вырвал сумочку. Происходящее увидел 32-летний Антон Усачев - сбив мужчину с ног, он удерживал его до приезда полиции.

- Это были январские каникулы, я вышел на улицу, прогреть автомобиль. Услышал, как девушка кричала: «Помогите, грабят!» Наверное, ушло секунды полторы понять, что происходит. Повезло, что он бежал как раз в моем направлении. Я отобрал сначала у него сумку, потом повалил на землю, заломил руки, чтобы он не смог встать, и попросил прохожих вызвать наряд полиции, - рассказал Антон.

Антон Усачев о том, как задерживал грабителя.Видео: Иван ОлексюкИван ОЛЕКСЮК

Стражи порядка прибыли на место через пару минут. Оказывается, у грабителя при себе был нож, но, к счастью, он не успел им воспользоваться.

После происшествия УМВД России по городу Барнаулу представило парня к награде за отважный поступок. 17 января начальник городской полиции Максим Гердт лично вручил Антону Усачеву благодарственное письмо.

А еще был случай

Еще один случай, о котором рассказали в городском управлении МВД, произошел в прошлом феврале. Точно так же грабитель напал на одинокую женщину, отнял сумку и сбежал с места преступления. Задержать его помогли пятиклашки – три девочки и мальчик.

Школьники проследили за грабителем до самого подъезда, после чего вызвали полицию. Сотрудники сразу проверили все квартиры и нашли нападавшего мужчину. Против него также возбудили уголовное дело, а похищенное имущество вернули пострадавшей горожанке. Отличившихся ребятишек представили к награде первого сентября.

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