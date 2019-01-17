В Барнауле суд не посчитал ставку в 700 процентов «кабалой»

Барнаулец, решивший перед новым годом оспорить долг перед микрофинансистами, ушел из суда не солоно хлебавши. Мужчина брал небольшой потребительский кредит в микрокредитной компании «Русинтерфинанс». По ставке 2,1% в день (первые 12 дней) и 1,7% в день (13−21 день). В итоге за 20 тысяч рублей через месяц с него потребовали 31 732 рубля.

Заемщик решил доказать, что эта ставка (более 700% в год) незаконна, несмотря на то, что кредиторы настаивали: «не виноватые мы, он сам к нам пришел и сам все подписал».

Но Ленинский суд Барнаула отказал мужчине в иске. Оказалось, все законно. Предельная ставка микрофинансистов может быть сейчас аж 850,429% годовых.

-Так что, дорогие граждане, сто раз подумайте прежде, чем обращаться в микрокредитные организации, - предупреждают сотрудники ассоциации защиты прав заемщиков.

Напомним, в Барнауле несколько пенсионеров стали бомжами после займа у микрофинансистов . Так, несколько пенсионерок лишились квартиры после займа в «Сибирской народной казне».

- И все же маленький просвет в темной истории с микрофинаансистами есть, - уверяют в «Ассоциации по защите прав заемщиков». - Ситуация с кабальными долгами должна будет меняться уже в этом году. С 28 января вступают в силу изменения в законе . С 1 июля рост долга микрофинансистам не должен быть выше, чем двойная сумма займа, ставка по кредиту не должна превышать одного процента в день. Кроме того - с 28 января «черные кредиторы», не зарегистрированные легально в реестре микрофинансовых организаций, не будут иметь права требовать возвращения долгов.

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