Барнаульцы «потеряли» маршрут №76

Третий день подряд, стоя в ожидании своей забитой маршрутки №29, я вижу, как люди высматривают свой 76-й, который с понедельника, 14 января, в час пик там не ходит. Как правило, объявление об изменении маршрута появляется в транспортном средстве едва ли не за месяц, поэтому не становится неожиданностью, но не в этом случае.

«Потерянный» маршрут

Объявление об изменении маршрута появилось на сайте городской администрации в пятницу, 11 января. Однако к понедельнику не все барнаульцы успели увидеть и прочитать эту новость, а потому упорно ждали свою маршрутку по полчаса-часу.

Для тех, кто еще не в курсе - с 11 января автобусный маршрут №76 «улица Лазурная – мкр Восточный» из-за высокой загруженности поменял свое движение в час пик. В это время конечная остановка переносится от ТЦ «Лента» на остановку «улица Шумакова». Такое решение приняла комиссия по организации пассажирских перевозок города Барнаула.

Так как я сама живу около «Ленты», то прекрасно вижу и знаю, что десятки людей уезжают с этой остановки утром на работу на маршрутке №76. Сейчас же они вынуждены ехать с пересадкой, а учитывая, что стоимость проезда подросла, по карману это ударит не слабо. Сейчас от «Ленты» можно уехать в часы пик на маршрутках №18, 47 и автобусе №75.

Ходят крайне редко

Кстати, на автобусный маршрут №75 накануне пожаловались в социальных сетях. Якобы он ходит крайне редко и без остановок. Особенно трудная ситуация складывается в час пик. Напомним, что автобусы этого маршрута «собирают» людей с микрорайона «Балтийский» и через улицу Власихинскую везут на площадь Октября и далее – на Восточный. Это самый быстрый маршрут с микрорайона в центр.

В пабликах разгорелись настоящие баталии по поводу этой маршрутки:

- 7:30. Остановка «Лента» на Власихинской. Все ждут автобус, которого нет уже больше 20 минут. Дальше по маршруту ехали мимо остановок, так как был битком. И так каждый будний день. Передаем коллективный привет с добрыми пожеланиями владельцу маршрута, - пожаловать Дарья Филатова.

- Давно уже негодую насчет 75-го маршрута. Уже и подстраивался под определенное время, и выходил раньше - все бесполезно. За некоторым исключением ездят как попало. Уже не раз из-за этого опаздывал на работу. Стоишь, бывает и по 20, и по 30 минут в так называемые часы пик, - заметил Никита Денюшин.

- Район Сергея Ускова, ТРЦ «Арена», ТЦ «Асиома» заселяется и все больше людей хотят уехать с окраины в центр. Не удивительно, что «Газельки» битком, а дальше еще хуже будет, - предположил Борис Бочкарев.

Вводить беспересадочные маршруты нецелесообразно

Жительница Барнаула Дарья Филатова также сообщила, что люди неоднократно сообщали об этом в надзорный орган, но ничего не изменилось. Так, одна из горожанок даже направила запрос в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и получила ответ. В нем сказано, что «согласно утвержденному расписанию маршрут №75 обслуживается автобусами в количестве 12 единиц с плановым интервалом движения 7 минут в «пиковое» время и 20 минут в «межпиковое» время соответственно». Так же в комитете пояснили, что фактический интервал движения зависит от скопления автотранспорта на дорогах, сходов подвижного состава по технической неисправности и сторонних ДТП, а также погодных условий. Никаких нарушений перевозчик не допускает. Вместе с тем, ему указали на необходимость обеспечить работу на маршруте автобусами среднего класса марки ПАЗ.

Загрузку основных магистралей в час-пик усугубляет скопление общественного транспорта на остановочных пунктах. В «пиковое» время количество автобусов на «конечной» остановки достигает 4-6 штук.

В завершении администрация обратила внимание на то, что вводить беспересадочные маршруты между развивающимися кварталами и центром нецелесообразно.

Кстати

С 14 января также изменился маршрут автобуса №120 «мкр Лесная Поляна – гипермаркет «Алтай». Движение автобусов будет организовано по схеме: ул.Мамонтова, ул.Новосибирская, ул.Дальняя, ул.Трактовая, ул.Попова, ул.Власихинская, ул.Сергея Ускова, малый Павловский тракт, ул.Солнечная Поляна, Павловский тракт, ул.Георгиева, ул.50 лет СССР, ул.Сухэ-Батора, ул.Малахова, ул.Эмилии Алексеевой, ул.Западная 1-я, ул.Германа Титова, пр-кт Ленина, пр-кт Космонавтов.

Также с 14 января в тестовом режиме изменилась трасса следования автобусного маршрута №110 с заездом автобусов в микрорайоны Спутник и Авиатор только в обратном направлении при движении из Аэропорта.