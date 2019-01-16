Его слышно за 8 км: Грозный рык льва Алтая сняли на видео

Барнаульский зоопарк опубликовал видео, на котором рычит лев Алтай. По словам ученых, рык разносится по округе на расстояние до 8 километров.

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- Рев льва - один из самых мощных звуков живой природы! И дело не столько в его громкости, сколько в мощи и невероятной энергии, от которой стынет в жилах кровь, - говорят в зоопарке.

По словам директора зоопарка Сергея Писарева, другие животные рыка царя зверей не боятся – уже привыкли. Да и рык, скорее, разговор между сородичами, в котором нет агрессии.

Сейчас льву около восьми лет, попал он в зоопарк случайно. Сначала он жил у девушки-фотографа в квартире, но хищник рос и начал портить мебель. Сначала девушка пыталась его продать в зоопарк за 200 тыс. рублей, но дирекция отказывалась от предложения.

- Потом она позвонила мне, сказала, что приехала в Барнаул и предложила забрать льва бесплатно. Когда я его увидел, львенок высунулся из машины, свесил лапы, а потом буквально повис у меня на шее – конечно, мое сердце растаяло. С тех пор так у нас и живет, - рассказывает Писарев.