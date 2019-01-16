По следам трагедии в Магнитогорске и Шахтах: Возможно ли повторение ЧП на Алтае

В Алтайском крае каждый год на газ переходят все больше жителей. В настоящее время к сетям подключено больше 120 тыс. квартир. Если новые дома сразу оснащены датчиками, которые реагируют на утечку газа, то в большинстве старых такой системы попросту нет.

- Это же касается газовых плит. Если на новой плите погаснет огонь, подача газа автоматически остановится, на старых плитах такого нет, - говорит замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы краевой МЧС Константин Илясов.

Успокаивает, что дома минимум раз в год осматривают специалисты и проверяют герметичность труб. Это при условии, что заключен договор на обслуживание. Газовщики признаются, в городах десятки домов не заключают вовремя договоры или не оплачивают услуги, соответственно, никакая работа и не проводится, а треть барнаульцев вообще не проверяют газовые плиты годами. Сами жильцы, в свою очередь, жалуются на газовщиков – к осмотру те относятся халатно.

- Живем на Красноармейском проспекте с октября. Еще ни разу к нам никто не пришел и ничего не проверил, хотя есть проблемы с плитой, правда, пока это не критично, поэтому никуда и не жалуемся, - говорит Алексей.

Другой случай – подключали к газоснабжению дом на Стрелочном проезде. В помещении сразу появился запах газа. Оказалось, была утечка на счетчике.

- Мастер не затянул гайку. Самое смешное, что приходили три специалиста, и никто ничего не заметил – ни тот, кто устанавливал счетчик, ни тот, кто потом подключал котел и тоже осматривал систему. Даже техник, который все это пломбировал, и тот пропустил – мастера пришли, подписали бумажки, получили деньги и ушли. Потом пришлось вызывать специалиста, который и нашел утечку, но затягивать гайку отказался – побоялся сорвать пломбу. В итоге, я сам взял инструмент и при нем ее затянул, - рассказал барнаулец Константин Тинин.

Человеческий фактор

Если в Барнауле и Бийске жители худо-бедно понимают необходимость договора по обслуживанию газового оборудования, то в маленьких городах и селах от этого отказываются из экономии. Это, кстати, одно из основных нарушений техники пожарной безопасности, которое выявляет сотрудники краевого МЧС.

- В последние годы стало меньше случаев взрывов газа. Несколько лет назад по стране и краю прокатилась волна ЧП, когда взрывались маленькие пятилитровые газовые баллоны. Это тонкостенные емкости, которые продавались в магазинах. Мы даже рекомендовали снять их с продажи, - говорит сотрудник МЧС Константин Илясов.

Все дело в том, что часто баллоны заправлялись газом с нарушением. Например, заправят его на морозе топливом до отказа, а потом заносят в теплое помещение. Газ нагревается и начинает расширяться. Емкость не выдерживает и взрывается.

В деревнях, где газ не подведен с помощью трубопровода, пользуются баллонами. На этом зарабатывают частные предприниматели – подвозят новые емкости, забирают старые.

- Проходят они проверку или нет - неизвестно. Но лучше с такими ребятами не связываться. Есть официальные пункты замены баллонов, где их проверяют, - говорит спасатель.

Эмчэсники, которые ездят в рейды с проверками, рассказывают, что волосы встают дыбом от того, как люди обращаются с газовыми баллонами – их ставят рядом с печами. Используют баллоны, которые откровенно «сифонят».

В 2017 году погибли двое из-за взрыва баллона с газом – рвануло так, что в частном доме обрушилась крыша.

- Часто приходится сталкиваться с жалобами на нерадивых предпринимателей, например, владельцев павильонов, где готовят шаурму. Хозяевам лень менять часто баллоны, поэтому они закупают их оптом и сразу, штук по десять, заносят в помещение. Хорошо еще, если у них отдельное строение, а не помещение в жилом доме, - говорит Илясов.

На чеку

После трагедии в Магнитогорске и Шахтах, где произошел взрыв бытового газа и погибли люди, региональные чиновники заявили, что в Алтайском крае проведут подготовку и дадут оценку готовности служб на случай аналогичных происшествий. Об этом рассказал вице-губернатор Игорь Степаненко. По его словам, подобные мероприятия проводятся периодически.

Совет специалистов

Алтайские спасатели дают советы, как пользоваться газом, чтобы избежать ЧП:

- Установкой, наладкой, проверкой и ремонтом оборудования должны заниматься только специалисты.

- Защитите баллон и газовые трубки от тепла и прямых солнечных лучей.

- Храните газовый баллон в проветриваемом помещении только в вертикальном положении.

- Баллон не должен находится в помещении, где вы отдыхаете или спите.

- Нельзя, снимая показания счетчика бытового газа, подсвечивать циферблаты открытым огнем.

- Нельзя поворачивать ручку газового крана ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами.

- Убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора).

- Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

Запишите телефончик

Аварийная газовая служба – 04

Аварийная газовая служба (природный газ) Барнаула – 43-55-55

Единая дежурная диспетчерская служба Барнаула для чрезвычайных ситуаций: 29-91-99

А еще был случай

- Октябрь 2000 года. Взрыв газа в Барнауле по адресу ул. Новороссийская, 9. Сила взрыва была равна 3-5 кг тротилового эквивалента. В результате были разрушены перекрытия между квартирами с третьего по пятый этаж. Три человека погибли на месте. Дом был временно расселён.

- Февраль 2014 года. Взрыв газа в торговом центре Бийска «Корзинка». Погибли четыре человека. Обломки от магазина разбросало с такой силой, что они оказались и на дороге, и во дворах соседних жилых домов. Взрывная волна буквально разнесла стоящий по соседству со злополучной «Корзинкой» небольшой торговый павильон.

- Февраль 2015 года. В барнаульской пятиэтажке на ул.Э. Алексеевой, 76 прогремел взрыв сжиженного газа. В результате разрушены три квартиры. В одной ударной волной вынесло стену. В этот момент в комнате спали 15-летняя девочка и ее бабушка. Лишь чудом они не пострадали.

- Сентябрь 2017 года. Взрыв бытового газа в многоквартирном доме села Лугового в Каменском районе. Из-за сильнейших ожогов в реанимационном отделении Каменской больницы скончались мужчина и женщина, хозяева квартиры, в которой прогремел взрыв.

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